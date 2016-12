La cinquième Édition du Marché du cadeau de St-Paul arrive à grands pas!

Le Marché du Cadeau de St-Paul est heureux d’annoncer la cinquième édition de cet événement qui se déroulera le dimanche 4 décembre de 10h à 17h. Cette année, 35 artisans provenant en majorité de la région Lanaudoise, seront sur place au Complexe Communautaire de St-Paul, situé au 20 boul. Brassard St-Paul, J0K 3E0 (derrière l’Hôtel de Ville) avec leurs produits qui plairont aux petits et grands.

Vous retrouverez, entre autres, des objets décoratifs en bois, des bijoux, du verre fusion, du tricot tendance, des produits corporels et bien plus. Un événement incontournable pour les jeunes familles Lanaudoises. Il y aura maquillage sur place entre 11h et 15h ainsi que la photographe Stéphanie Picard qui pourra photographier vos tout-petits tout au long de la journée dans un décor féérique. Les visiteurs auront la chance de participer aux nombreux tirages de produits gracieusement offerts par les artisans et de plus, les vingt premiers visiteurs obtiendront un coupon rabais échangeable auprès de l’artisan de leur choix.

Un événement communautaire, le Marché du cadeau de St-Paul invite les visiteurs à déposer leurs dons de denrées non-périssables à l’entrée, puisqu’il collabore avec Moisson Lanaudière pour la troisième année consécutive. Finalement, des élèves de 5e-6e de l'école Vert Demain (La Passerelle) de St-Paul seront sur place dans le cadre d'un projet d'entrepreneuriat. Ils vendront leurs créations ; cartes de Noël, étiquettes cadeaux, sacs pour bouteilles de vin, etc.

Vous êtes attendus en grand nombre le 4 décembre au Marché du Cadeau de St-Paul, l’entrée est gratuite. Suivez la page Facebook pour découvrir les différents artisans qui seront sur place lors de l’événement :

https://www.facebook.com/LeMarcheDesArtisansDeStPaul/

http://marchedesartisans.jimdo.com/