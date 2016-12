Achalandage record aux Portes ouvertes du Cégep régional de Lanaudière!

Lors de ses trois activités Portes ouvertes 2016, qui ont eu lieu le jeudi 27 octobre à Terrebonne, le mardi 8 novembre à Joliette et le mercredi 16 novembre à L’Assomption, le Cégep régional de Lanaudière a eu le plaisir d’accueillir plus de 3 200 visiteurs. Un nombre record!

Ces événements majeurs pour le Cégep ont réuni près de 600 membres du personnel et étudiants, tous soucieux d'offrir un accueil chaleureux et personnalisé aux couleurs de chacun des trois collèges, ainsi que d’informer les visiteurs des particularités des programmes d'études, des différents services offerts par le Cégep ainsi que des activités offertes par la vie étudiante.

En plus d’avoir la chance d’échanger avec les enseignants, de découvrir différents domaines d’études et de pouvoir visiter les lieux, les futurs étudiants et leurs accompagnateurs ont eu la chance de découvrir plusieurs nouveautés, notamment, une partie des locaux du projet d’agrandissement du Cégep à L’Assomption.



Vous n’avez pas eu la chance de venir nous rencontrer?

D’ici le 1er mars 2017 (date limite du 1er tour d’inscription pour la session d’automne 2017), plusieurs autres possibilités s’offrent aux futurs étudiants intéressés à en apprendre davantage sur le Cégep régional de Lanaudière :

Activité Étudiant d’un jour (offerte par les trois collèges)

Rencontres d’information (uniquement à Joliette)

Activité Portes ouvertes d’hiver (uniquement à Terrebonne)

Pour connaître les dates et les heures et obtenir tous les détails sur les différentes activités, consultez le www.cegep-lanaudiere.qc.ca