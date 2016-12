Se mobiliser pour offrir des environnements favorables à l’adoption de saines habitudes de vie

Environ 90 représentants des milieux scolaire, municipal et de la petite enfance de la région de Lanaudière étaient réunis aujourd’hui au Club de golf Montcalm, de Saint-Liguori, afin d’échanger sur les stratégies de mobilisation à mettre en place pour développer le plein potentiel des milieux à offrir à leurs clientèles et citoyens des environnements favorables à l’adoption et au maintien de saines habitudes de vie.

Organisée conjointement par la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, le Plateau Lanaudois Intersectoriel (PLI) et Québec en Forme, cette journée « Oser ensemble le mouvement », a permis aux participants réunis de prendre connaissance de « bons coups » réalisés dans nos centres de la petite enfance, nos écoles et nos municipalités, dans une perspective de mobilisation pour faire mieux, ensemble, et d’améliorer les retombées dans nos milieux de vie.

Comment y parvenir? En transformant nos environnements afin de les rendre plus favorables à l’adoption et au maintien de saines habitudes de vie. On sait en effet que malgré la motivation observée par plusieurs à changer leurs habitudes, ils se heurtent souvent à des obstacles, dans leur environnement immédiat, lesquels freinent leur élan à devenir physiquement plus actif ou limitent leur accès à une saine alimentation.

« Le surpoids et l’obésité chez les jeunes représentent un problème de santé publique majeur qui compromet leur avenir, de souligner Dre Muriel Lafarge, directrice de santé publique de Lanaudière. C’est pourquoi il faut s’unir, se concerter et faire preuve d’audace afin de renverser cette tendance et de faciliter l’adoption de saines habitudes de vie, quel que soit le milieu où l’on évolue ».

Lancement du livre Pour un Québec en Forme

Lors de la journée « Oser ensemble le mouvement », Québec en Forme, en présence de Sylvie Bernier, ambassadrice des saines habitudes de vie et porte-parole du Regroupement pour un Québec en santé, a profité de l’occasion pour procéder au lancement du livre Pour un Québec en Forme. Disponible gratuitement par téléchargement (http://pourunquebecenforme.org/), il s’agit d’un recueil d’histoires vécues par des partenaires passionnés qui ont travaillé à encourager l’adoption de saines habitudes de vie chez les 0-17 ans, notamment dans la région de Lanaudière.

On y retrouve en effet l’initiative « Bouchées de réussite », mise en place dans la MRC de D’Autray par la Clef familiale de Saint-Barthélémy. Ce projet favorise la collaboration et l’entraide entre divers organismes dans le but d’offrir des solutions pour s’éloigner des collations habituelles et permettre à chaque enfant, au moins une fois par jour, l’accès à des aliments sains et nutritifs.

« Les gens de Lanaudière peuvent être fiers du travail accompli, de souligner Mme Bernier. Ce livre témoigne d’ailleurs des changements qui se sont opérés ici, comme partout au Québec, un petit pas à la fois, par des intervenants de tous les milieux, pour encourager les jeunes à adopter de saines habitudes de vie. Mais, il nous rappelle aussi l’importance de poursuivre le travail. En ce sens, il nous invite à écrire la suite de l’histoire et à maintenir bien vivant ce grand mouvement. »

À titre de membre du comité exécutif, Sylvie Bernier a également profité de l’occasion pour présenter le nouveau Regroupement pour un Québec en santé. Rassemblant jusqu’à présent plus de 500 organisations, le Regroupement mobilise des leaders de toutes les sphères de la société, en faveur des saines habitudes de vie et de l’amélioration des conditions de vie des Québécoises et des Québécois. Parmi celles-ci, on retrouve notamment, de Lanaudière : le CPE Baliballon, la municipalité de Crabtree et la Maison des jeunes de Repentigny.

Remise des Prix Défi Santé Municipalités et Familles 2016

Enfin, la journée s’est conclue par la remise des Prix Défi Santé Municipalités et Familles 2016, pour la région de Lanaudière.

Cette année, 48 des 58 municipalités de la région ont pris part au Défi. Chacune d’entre elles a reçu un certificat soulignant sa participation. De plus, un prix Meilleur taux de participation a été remis dans chacune des MRC et un prix Mention d’excellence en promotion a été remis à des municipalités s’étant démarquées par la qualité de leurs interventions en promotion auprès de leurs citoyens dans les catégories : 3000 habitants et moins, 3000 à 10 000 habitants et 10 000 habitants et plus.

« J’aimerais profiter de l’occasion pour souligner l’implication des nombreux partenaires du Défi Santé dans Lanaudière. Plus particulièrement, je tiens à remercier Le Plateau Lanaudois Intersectoriel et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour leur contribution dans l’organisation de la campagne. Je félicite tous les participants de l’édition 2016, de même que les gagnants et les encourage à poursuivre leurs actions pour favoriser l’amélioration et le maintien des saines habitudes de vie auprès de leurs concitoyens. Enfin, je vous lance l’invitation pour le Défi 2017 ! », de conclure Dre Lafarge.