Centraide Lanaudière appuie la journée Mardi je donne

Cette année, la journée Nationale du don, Mardi je donne, aura lieu le 29 novembre prochain. Cet événement est l’occasion de célébrer et d’encourager les organismes de bienfaisance à l’approche du temps des fêtes. Centraide Lanaudière s’inscrit dans ce mouvement d’appel aux dons et fait appel à la générosité des gens.

Mardi je donne est une journée pancanadienne de générosité et permet de rallier les donateurs et bénévoles. C’est le moment idéal pour encourager une cause qui vous tient à cœur. Donner à Centraide c’est venir en aide à 92 organismes de la région afin d’intervenir sur les 4 champs d’action suivants : soutenir la réussite des jeunes, assurer l’essentiel, briser l’isolement social et bâtir des milieux de vie rassembleurs. Les donateurs sont également assurés d’une saine gestion des dons recueillis et d’une redistribution pertinente, selon les besoins de la communauté lanaudoise.

Cette année, Centraide Lanaudière célèbre l’événement en grand en procédant à un tirage parmi les gens qui feront un don en ligne de 10$ et plus, lors de la journée du 29 novembre. De plus, chaque tranche de 10$ de don donne une chance supplémentaire de remporter un prix. À gagner, un BBQ, gracieuseté de JC Perreault, un chèque cadeau de 25$ au restaurant la Lanterne de Rawdon et deux boites cadeaux de thé de chez Urbanithé.

Pour faire un don et pour les détails du concours, visitez le centraide-lanaudiere.com ou suivez Centraide Lanaudière sur sa page Facebook.

Changez des vies pour la vie. Donnez