L’organisme Parents-Unis Lanaudière lance sa campagne de financement annuelle avec élan

C’est dans le cadre de la Journée mondiale de prévention des abus envers les enfants, prévue le 19 novembre prochain, que l’ont a procédé aujourd’hui au lancement de la campagne de financement annuelle de Parents-Unis Lanaudière qui vise à amasser des fonds pour venir en aide aux enfants victimes d’abus sexuels et/ou d’inceste et à leurs parents. Cette annonce a été faite en présence de la porte-parole de Parents-Unis Lanaudière, madame Sylvie Fréchette, championne olympique en nage synchronisée aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, de la présidente de Parents-Unis Lanaudière et de plusieurs autres personnalités.

Madame Sylvie Fréchette s’est dit plus qu’enchantée d’être la porte-parole d’un tel organisme : « J’ai tout de suite accepté lorsqu’on m’a demandé d’être la porte-parole de Parents-Unis Lanaudière. Pour moi, il est important que l’on se préoccupe du sort fait à ces enfants et à ce que doivent subir les familles. Les intervenants de PUL font un travail extraordinaire. C’est un organisme qui doit compter sur notre appui à tous ».

«Il est important de signaler que la direction de la protection de la jeunesse de Lanaudière a retenu en 2015-2016, 161 signalements pour agression sexuelle dont 106 concernaient des enfants de moins de 12 ans. Durant la même période, la DPJ a retenu 180 signalements pour risque sérieux d’abus sexuel dont 139 concernaient des enfants de moins de 12 ans, ce qui constitue une augmentation de 100% par rapport à l’année 2013-2014» a tenu à préciser M. Lysandre Ouimet, directeur général de PUL.

L’objectif de cette campagne de financement est d’amasser 50 000$. Pour y arriver, diverses activités seront mises en place pour recueillir les dons du public et un spectacle-bénéfice sera présenté en août 2017 à l’Amphithéâtre Fernand Lindsay de Joliette avec un groupe musical de premier plan qui reste à confirmer.

Les médias sociaux seront grandement mis à contribution dans la campagne de financement de Parents-Unis Lanaudière. Tous les dons pourront être acheminés en toute sécurité via la page Facebook et le site web de PUL (www.parentsunisrepentigny.qc.ca) et par la poste. D’ailleurs, le public est invité à visiter le site web et la page Facebook de Parents-Unis Lanaudière afin d’être au fait de nos activités.

Dans les semaines qui viennent, des annonces paraîtront dans les médias. Soyez généreux et donnez. -