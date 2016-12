Augmentation de l’offre spécialisée pour les troubles graves du comportement dans Lanaudière

La région de Lanaudière compte maintenant sur son territoire une nouvelle ressource spécialisée pour les troubles graves du comportement. La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, a procédé aujourd’hui à l’inauguration de la ressource Dianova en compagnie d’acteurs du réseau de la santé et des services sociaux.

Dianova est une ressource spécialisée pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et qui présentent également un trouble grave de comportement (TGC). Elle offre un environnement physique et social sécuritaire, répondant aux besoins d’intensité de services et de spécialisation nécessaires pour cette clientèle.

« Cette nouvelle ressource permettra de mieux servir les personnes ayant des besoins complexes en matière de trouble de comportement. Les objectifs visés avec sa création étaient d’offrir un environnement adapté à la personne, de faciliter l’intervention en situation de crise et de permettre une intégration des résidents dans un milieu social », a déclaré madame Charlebois.

L’intégration progressive des résidents s’est effectuée au cours des derniers mois. La maison offre cinq places permanentes et une de dépannage. Elle est sous la responsabilité du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, et basée sur les meilleures pratiques en matière d’intervention spécialisée et d’aménagement physique.

« Je me réjouis de l’inauguration de la ressource d’hébergement Dianova. Elle permettra d’augmenter l’offre dans la région de Lanaudière de services de spécialité pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme pour le plus grand bénéfice de résidents qui en ont besoin », a ajouté la ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière, madame Lise Thériault.

« Notre gouvernement a à cœur de répondre aux besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. J’aimerais souligner le travail de l’équipe de Dianova qui veille au mieux-être des résidents. Je tiens aussi à remercier l’équipe du CISSS de Lanaudière, de même que son partenaire, le Service québécois d’expertise en troubles graves du comportement, qui ont travaillé pendant plusieurs mois pour l’implantation de cette ressource », a conclu la ministre Charlebois.