10 000 km parcourus en moins pour la collecte des matières organiques

Les municipalités de la MRC de Joliette collecteront les matières organiques une fois par mois à compter de décembre et ce jusqu’en mars, une mesure qui permettra de réduire de 10 000 km le parcours des camions de collecte durant l’hiver et contribuera à protéger l’environnement.



La MRC profite des températures moyennes qui oscillent entre -3 et -12 degrés Celsius sur son territoire durant les mois hivernaux* pour réduire la fréquence de la collecte des matières organiques sans incommoder les citoyens.



Réduire les kilomètres parcourus par les camions de collecte diminuera non seulement la quantité de gaz à effet de serre émis, mais amenuisera aussi la fréquence d’entretien des camions et l’usure des routes de la MRC. Aussi, diminuer le nombre de levées des contenants de matières organiques de 25 % permet d’économiser sur le contrat de collecte.



La dernière collecte hebdomadaire des matières organiques se fera dans la semaine du 28 novembre. Le calendrier de collecte est disponible en ligne, sur le site Web de la MRC (mrcjoliette.qc.ca).



L’initiative de la MRC s’inscrit dans les nombreux efforts déployés pour assurer la sauvegarde de l’environnement.