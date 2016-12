Nouveau Plan directeur et nouvelle Politique de la famille et des aînés à Lanoraie: les documents rendus public

C’est entourés des membres du conseil municipal, du secrétaire-trésorier et directeur général M. Michel Dufort, de la directrice du Service des loisirs et de la culture Mme Sergine Bouchard que le maire de Lanoraie, M. Gérard Jean, et la chargée de projet, Mme Nathalie Panneton, ont lancé le nouveau Plan directeur et la nouvelle Politique de la famille et des aînés. Ce sont donc deux outils mis à jour pour le développement de Lanoraie de 2016 à 2021 que vient de se doter l’administration et le conseil municipal.



Les documents ont été adoptés en juillet dernier et sont maintenant rendus publics. Chaque résidence de Lanoraie a d’ailleurs reçu les versions abrégées du Plan directeur et de la Politique de la famille et des aînés via le bulletin municipal L’Avenir de novembre. Des exemplaires complets de ces documents sont disponibles pour consultation à la bibliothèque Ginette-RivardTremblay ainsi qu’à l’hôtel de ville. De plus, les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site Internet (www.lanoraie.ca), dans la section Citoyens, pour retrouver toutes les publications concernant ces deux projets.



« Il est important pour moi et pour mes collègues du conseil municipal de tenir informés les Lanoroises et Lanorois sur les résultats de cette démarche de consultation citoyenne qui dure depuis maintenant plus de 13 ans! Nous les consultons régulièrement et ils doivent être mis au courant que leurs idées, leurs valeurs et leur vision du Lanoraie de demain sont partagés et au cœur même de nos préoccupations! » mentionne le maire, Gérard Jean.



Résultat d’un travail de consultation et de concertation de plus de 10 mois effectué par Mme Panneton, ces deux documents reflètent les valeurs et les priorités des citoyennes et citoyens de Lanoraie, à ce jour, en 2016. Chaque document dresse un portrait de la clientèle ciblée et souligne des constats nécessitant une intervention. Pour compléter les documents, des axes d’interventions ont été déterminés et divisés en différents objectifs qu’un plan d’actions permettra d’atteindre d’ici 2021.



Les plans d’actions sont échelonnés sur cinq ans et, déjà, des responsables ont été désignés pour porter à terme les projets. Certains projets ont même déjà vu le jour, citons comme exemple l’activité de réseautage pour les entreprises locales qui a eu lieu en octobre dernier et qui devrait se répéter au courant de l’hiver 2017.