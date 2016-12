La CNESST récompense une entreprise et un organisme public de Lanaudière qui ont à cœur de prévenir les accidents

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a couronné les lauréats des Grands Prix santé et sécurité du travail dans la région de Lanaudière. À l’occasion de ce concours, une entreprise et un organisme public se sont distingués dans la catégorie Innovation pour avoir mis en œuvre des projets tangibles ou des démarches proactives qui permettent de prévenir les accidents et même, qui sait, de sauver des vies!

Grandes entreprises

Chez Altex Décoration ltée, à cause des nombreux mouvements répétitifs associés à la pose de ruban d’emballage, à la découpe de carton et à la grande quantité de boîtes à emballer, les travailleurs affectés au service d’emballage couraient un risque de développer des troubles musculosquelettiques. La concertation entre le superviseur, l’équipe méthode, les travailleurs du service d’emballage ainsi que le technicien en génie mécanique a permis à l’équipe d’imaginer et de créer une presse qui découpe le carton à la longueur désirée tout en éliminant la pose de ruban d’emballage. De plus, l’aménagement du service a été revu et réalisé de façon optimale. Grâce à cette innovation, le confort au poste d’emballage a été grandement amélioré, et le risque de développer des troubles musculosquelettiques a considérablement diminué.

Organismes publics

Au Service des travaux publics de la Ville de L’Assomption, lorsque les travailleurs devaient intervenir dans une tranchée excavée, l’accès au caisson comportait divers risques pour eux. Pour y accéder, ils devaient enjamber une partie de la tranchée, ce qui pouvait notamment entraîner des risques de chute et de troubles musculosquelettiques. Les travailleurs ont proposé de créer une rampe d’accès facilement manœuvrable, que l’employeur a fait fabriquer. Elle est munie de garde-corps latéraux amovibles qui assurent une sécurité accrue aux travailleurs puisque ces barrières servent de point d’appui. Le plancher de la rampe est antidérapant afin d’éliminer les risques de chute. Faite en aluminium, elle est donc facile à manipuler et à déplacer. Depuis l’utilisation de la rampe d’accès, les travailleurs se sentent en sécurité lorsqu’ils accèdent à un caisson dans une tranchée.

La CNESST tient à souligner la participation des quatre autres entreprises et organismes qui avaient été retenus comme finalistes, soit Théâtre Hector-Charland, Bridgestone, Groupe CRH Canada inc. – Cimenterie de Joliette et Ville de Repentigny.

La CNESST organise les Grands Prix santé et sécurité du travail chaque année dans toutes les régions du Québec. Ces prix visent à reconnaître des initiatives mises en œuvre par des employeurs et des travailleurs en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à mettre en lumière des gens qui ont à cœur la santé et la sécurité dans leur milieu de travail.

En route vers la finale nationale

En plus d’être couronnés à Lanaudière, les lauréats se trouvent en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2017.