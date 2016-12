La Ville de Joliette honore non pas un, mais quatre bénévoles!

Plus de 500 personnes étaient réunies hier soir à la salle Rolland-Brunelle pour applaudir la générosité des bénévoles en lice dans les nouvelles catégories présentées par la Ville de Joliette.

Pour promouvoir plus largement l’action bénévole et faire valoir les différentes formes rencontrées sur son territoire, le conseil municipal a tenu à rendre hommage à quatre bénévoles dans autant de catégories :

Aîné en mouvement : Madame Lise Ouellet, bénévole à la bibliothèque Rina-Lasnier

Développement culturel : Monsieur Bernard Laforest, bénévole chez Lanaudière : Mémoire et Racines

Jeune bénévole : Madame Audrey Beaulieu, bénévole à la bibliothèque Rina-Lasnier

Développement sportif et de plein air : Monsieur Jean-Sébastien Devost, bénévole du Club de tir à l'arc de Joliette

Une soirée de reconnaissance sur le thème de l’humour

En plus de créer de nouvelles catégories, le traditionnel événement annuel de la Ville de Joliette s’est vu revampé d’une seconde partie en guise de récompense aux bénévoles, mais aussi aux citoyens invités à se joindre gratuitement à la fête.

L’humoriste originaire de la région, Billy Tellier, a ainsi provoqué les rires et fait l’unanimité devant une foule conquise par la nouvelle formule de la soirée!

La Ville de Joliette tient à remercier encore une fois tous les bénévoles qui, par leurs activités, font une véritable différence auprès de la population joliettaine, notamment en contribuant à l’amélioration de sa qualité de vie.