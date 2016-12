Campagne de financement innovante au profit des élèves de l’École primaire Sacré-Cœur-de-Jésus à Crabtree

Le Conseil d’établissement de l’École primaire Sacré-Cœur-de-Jésus à Crabtree, à fait preuve d’innovation et de solidarité économique pour sa campagne annuelle de financement dont l’objectif est d’amasser 3 500 $ pour les activités spéciales des enfants de l’école.

Le Comité d’établissement est donc fier d’annoncer le lancement de: LA CAMPAGNE DE PRODUITS RÉGIONAUX!

En collaboration avec le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) et spécialement pour cette campagne, les membres du Conseil d’établissement ont fait préparer par le CDBL, deux emballages de délicieux produits locaux, réputés pour leurs goûts et leur qualité. Les producteurs sont Les confitures Dimanche Matin de Crabtree, Miel de Chez-nous de Sainte-Mélanie, Nect’Art de Fleurs de Saint-Ambroise-de-Kildare, Les Délices champêtres de Saint-Liguori et le Magasin de l’Abbaye à Saint-Jean-de-Matha.

Que ce soit pour un cadeau de Noël, pour des échanges entre collègues de travail ou comme cadeau corporatif, ces emballages de produits fins se donnent bien et permettent d’appuyer l’économie locale en faisant découvrir d’excellents producteurs de la région.

Les paniers se vendent au coût de 15 $ et 20 $, taxes incluses. Chacun des paniers-cadeaux vendus rapporte 5 $ pour les activités des enfants de l’École Sacré-Cœur-de-Jésus de Crabtree.

La période de commande débute aujourd’hui et se terminera le 15 novembre prochain. La livraison des paniers se fera les 12 et 13 décembre prochains à l’école, située au 141, 8e Rue, Crabtree.

Juste à temps pour Noël!

Nous tenons à remercier d’avance les parents et les entreprises qui participerons en grand nombre à ce projet en se procurant ces beaux et bons emballages-cadeaux!

Selon Mme Annette Coutu, présidente du CDBL: « C’est une occasion unique que nous ont proposée les parents du Conseil d’établissement de l’école Sacré-Cœur-de-Jésus de Crabtree et le CDBL n’a pas hésité une seconde à y investir temps et ressources afin d’innover par cette campagne de financement et répondre à notre mission de développer la mise en marché des excellents produits de Lanaudière. J’invite les gens à parler de cette option de cadeaux et à faire circuler sur vos réseaux sociaux cette campagne inédite, innovante, qui fait découvrir les produits d’entreprises de chez nous! »