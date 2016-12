Nicolas Noël: un retour fort attendu à Saint-Gabriel!

En collaboration avec la Ville de Saint-Gabriel, la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel et les Restaurants Benny du Nord de Lanaudière sont heureux de présenter le spectacle du préféré des tout-petits, Nicolas Noël, le vendredi 18 novembre prochain dès 19 h dans la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon.

En effet, l'authentique père Noël est de retour sur scène avec Nicolas Noël en spectacle, qui éblouira, une fois de plus, les petits et les grands. Les représentations supplémentaires et à guichets fermés lors de chaque tournée démontrent que ce maître de Noël fait maintenant partie de la tradition familiale du temps des Fêtes!

Les billets pour le spectacle de Nicolas Noël sont présentement en vente au coût de 17 $, taxes et frais de services inclus, à la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel, à la billetterie du Centre culturel de Joliette, à la billetterie des Galeries Joliette (entrée porte 1), par téléphone au 450.759.6202 ou encore en ligne au www.spectaclestgabriel.com.

La programmation en salle 2016-2017 de la Ville de Saint-Gabriel comprend également la finale de la série T-shirt, jeans, basket de CFNJ le 23 décembre avec Mythes et Légendes et Hommage aux aînés, 2Frères le 23 février, la 2e édition de La classique hivernale chasse & pêche le 18 mars, Les 4 Haïssables le 25 mars, la 2e édition du Festitrad les 7-8-9 avril et Undercover Live Rock Band le 28 avril.

-