Un nouveau coordonnateur régional chez Leucan Laurentides-Lanaudière

L’équipe de Leucan Laurentides-Lanaudière est heureuse d’annoncer la nomination de M. Mathieu Déziel au poste de coordonnateur régional de l’organisation. Jusqu’à tout récemment, M. Déziel occupait le poste de Directeur – Communications Marketing à Centraide Laurentides.



« Je suis heureux et fier de me joindre à une organisation qui a un impact direct dans la vie des familles qui doivent composer avec la réalité d’un diagnostic de cancer de leur enfant, et ce depuis plus de 35 ans. Bien que je sois en poste que depuis peu de temps, j’ai rapidement constaté toute l’importance de l’accompagnement réalisé par Leucan dans la vie de ces familles », mentionne M. Déziel.



Dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie, Leucan est une alliée fidèle de centaines de membres de la région touchés par le cancer pédiatrique.



Grâce à une équipe qualifiée ayant développé une expertise de pointe dans le domaine, l'Association peut offrir une panoplie de services distinctifs et adaptés aux besoins de chaque famille, tels que de l’aide financière d’appoint, de l’accompagnement et du soutien affectif, des activités sociorécréatives, de la massothérapie à l’hôpital et à la maison, un service de sensibilisation scolaire et un service de fin de vie et de suivi de deuil. Leucan est aussi le principal bailleur de fonds de la recherche clinique. En 20 ans, le taux de guérison le taux de guérison est passé de 15% à plus de 82%.



En plus d’assurer la gestion de l’ensemble des activités de collecte de fonds et des services aux familles du bureau régional, M. Déziel devra également développer de nouveaux partenariats, afin de diversifier les revenus de l’organisme. Chaque année, Leucan Laurentides-Lanaudière doit relever le défi d’amasser les sommes nécessaires pour appuyer sa mission.



« Nous sommes à la recherche constante de nouveaux partenaires financiers pour nous aider à obtenir les fonds nécessaires afin d’assurer la pérennité des services offerts aux familles de la région. En ce sens, il est important de souligner que Leucan ne bénéficie d’aucune subvention gouvernementale, et que ce sont les fidèles et constantes contributions des donateurs qui nous permettent de soutenir les familles au cours de toutes les étapes de la maladie de leur enfant », précise-t-il.



Pour les dirigeants d’entreprises qui désirent s’impliquer avec Leucan, il y a mille et une façons de faire une différence pour le rétablissement et le mieux-être des enfants atteints de cancer de la région. En plus des événements organisés par Leucan comme les Défis têtes rasées, Courir pour Leucan et Dégustations Végas, il est possible d’organiser une activité de collecte de fonds en entreprise, de devenir commanditaire d’une campagne, de faire un don corporatif, et plus encore. Pour plus d’information afin de devenir partenaire de Leucan Laurentides-Lanaudière, communiquez avec l’équipe au 450 437-2090.