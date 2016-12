Un franc succès pour le 14e colloque lanaudois en prévention du suicide

Hier avait lieu le report du colloque « Rebondir face à l’adversité » organisé par le Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL). L’hiver québécois comportant son lot d’imprévus, l’événement avait été soufflé de l’horaire de la Semaine nationale de prévention du suicide par une tempête de neige en février dernier. Près de 150 personnes venues des quatre coins de la région et issues des milieux communautaire, scolaire, ainsi que de la santé et des services sociaux étaient présentes à l’événement tenu au Club de golf Montcalm sous le thème de la résilience.

Un contenu riche, livré par des conférenciers chevronnés

Animée par madame Colette Jourdan-Ionescu, professeure au département de psychologie de l’UQTR et responsable de l’organisation du 3e congrès mondial sur la résilience, la conférence d’ouverture portant sur les facteurs de protection au service de la résilience a permis de dresser un portrait global du sujet. Madame Jourdan-Ionescu a abordé la nécessité de développer la résilience des enfants dès leur plus jeune et l’importance de la présence de modèles positifs, nommés tuteurs de résilience, dans l’environnement des gens.

Sept ateliers portant sur la résilience des intervenants confrontés au suicide, sur la capacité des familles à maintenir leur fonctionnement après le suicide d’un adolescent, sur le deuil, la maladie chronique, la résilience des organisations, la tragédie de Lac-Mégantic, ainsi que sur l’utilisation d’allégories pour favoriser la résilience étaient offerts aux participants. « Le colloque se veut un moment d’apprentissage et de réflexion où l’on propose aux intervenants de la région des contenus diversifiés, dans le but de répondre le plus largement possible à leurs besoins en lien avec la thématique de l’année», a affirmé Joyce Lawless, directrice du CPSL.

Un témoignage des plus touchants, teinté d’humour

L’événement s’est terminé en beauté, avec la conférence « Réincarner », de l’humoriste Paul Boissonneault. L’homme au passé « rock’n roll » a livré un poignant témoignage sur les épreuves et les choix qui l’ont mené au fond du baril puis, a exposé comment sa résilience lui a permis de devenir l’homme qu’il est aujourd’hui. Un homme heureux, en paix avec son passé, intervenant en toxicomanie auprès d’hommes qui tentent de sortir d’un chemin qu’il a trop bien connu; un homme qui a renoué avec sa famille et ses enfants et qui savoure pleinement sa nouvelle vie de grand-papa.

« Le CPSL remercie chaleureusement tous les conférenciers qui ont contribué par leur expertise au succès du colloque, les participants qui se sont déplacés en grand nombre malgré le report de l’événement, ainsi que la Direction de santé publique du CISSSL pour le soutien financier. Un grand merci et bravo aux membres du comité organisateur du colloque : Célline Champagne du Cégep régional de Lanaudière à Joliette, Éric Marsolais du CISSS de Lanaudière, Marie-Ève Malo du Réseau communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes, Isabelle Riverin du Centre régional de formation de Lanaudière, de même que Roxanne Vézina et Mélanie Payette du CPSL », a ajouté madame Lawless