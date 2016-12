Entrée remarquée au nouveau parc de Saint-Gabriel

Depuis maintenant quelques semaines, la Ville de Saint-Gabriel a inauguré une œuvre d’art publique, conçue par l’artiste Yves Louis-Seize, marquant l’entrée principale du nouveau parc de la Ville de Saint-Gabriel. L’installation découle du projet Art et aménagement de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray.



En forme d’arche, la création en aluminium peinte de couleur grise doit être traversée pour atteindre le parc. La volonté de l’artiste était de marquer la séparation entre le parc et l’environnement qui l’entoure. D’une taille de 4 mètres par 4 mètres, l’œuvre nommée Le jeu et la répétition peut être interprétée de différentes façons.



« La maquette présente 7 formes allongées qui évoquent artistiquement des acteurs en interrelations performatives. Nous sommes dans le monde des expressions. Au théâtre, au cinéma ou en spectacle on joue, on interprète, on performe. Dans mon travail artistique, je désire évoquer les choses; je souhaite que par analogie, avec ce que l’on voit et connaît, il puisse y avoir d’autres lectures. Par exemple, on pourrait y voir des fleurs stylisées », a indiqué Yves Louis-Seize à propos de son oeuvre.



Monsieur Louis-Seize détient une maîtrise en arts visuels de l’UQAM. Actif dans le monde des arts depuis 1980, il a, à ce jour, donné corps à une vingtaine d’expositions individuelles et participé à un très grand nombre d’expositions collectives partout au Québec, de même qu’aux États-Unis, en France, en Belgique et en Italie. Une vingtaine d’œuvres d’art publiques sont à son actif.



« Cette œuvre saura attirer le regard des gens, bonifier la beauté de notre parc, dynamiser le milieu et consolider notre identité culturelle », a mentionné M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC et maire de la Ville de Saint-Gabriel, lors du dévoilement.

Art et aménagement a été mis sur pied par la MRC de D’Autray et vise à intégrer des œuvres d’art publiques à l’aménagement du territoire. À son aboutissement, dix créations agrémenteront les paysages d’autréens. Une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec facilite la concrétisation du projet.