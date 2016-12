Une 8e édition émouvante pour le Souper spectacle de la Société Alzheimer de Lanaudière

La Société Alzheimer de Lanaudière est heureuse d’annoncer que plus de 37 382 $ ont été amassés lors de la 8e édition du Souper spectacle présenté par Les Entreprises Bourget et le cabinet d’avocats Ratelle, Ratelle & Associés. Pour soutenir la cause, 156 invités se sont joints aux coprésidents d’honneur Monsieur Luc Delangis, président des Entreprises Bourget, ainsi que Me Emmanuel Préville-Ratelle, avocat chez Ratelle, Ratelle & Associés.

Cette 8e édition était orchestrée par Monsieur Alexandre Dumas, ancien journaliste à RadioCanada, qui a assuré le rôle de maître de cérémonie avec brio. Wilfred LeBouthillier a offert une performance musicale touchante, notamment avec sa chanson « Un petit morceau de moi » qui parle de la maladie d’Alzheimer. L’artiste a aussi accepté de céder la scène à un spectateur qui a su émouvoir les convives en interprétant une chanson qu’il a écrite en l’honneur de feu son père, atteint de la maladie d’Alzheimer. Des encans silencieux et à la criée furent aussi organisés. Des items tels un t-shirt et une casquette autographiés par un joueur de l’équipe des Canadiens de Montréal, un ballon autographié par les joueurs de l’Impact, une courtepointe entièrement piquée à la main ainsi que plusieurs produits lanaudois étaient mis à l’encan.

La Société Alzheimer de Lanaudière désire remercier, une fois de plus, son partenaire principal : M ta Région ainsi que ses généreux commanditaires : Les Entreprises Bourget et le cabinet d’avocats Ratelle, Ratelle & Associés, partenaires Prestige; l’Hôtel Château Joliette, partenaire Or et la SAQ, partenaire Bronze, grâce à qui cette soirée a été un succès.