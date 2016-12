Le Marché de Rawdon célèbrera les 15 ans de son événement de Noël en novembre. Le marché de cette année comprendra 50 artisans provenant de Rawdon et de la région de Lanaudière. Une merveilleuse occasion de faire votre magasinage du temps des Fêtes. Vous trouverez des cadeaux uniques tout en supportant le travail des artisans locaux. L'événement offrira également des activités gratuites pour toute la famille, y compris la peinture sur visage, la sculture de ballons, une zone d'art et le chocolat chaud gratuit pour les enfants. Le marché sera ouvert de 10h à 16h les 12-13 novembre au Collège Champagneur à Rawdon.



L'événement a été fondé à l'origine par Mme Roseline Breault en 2001 et poursuivi par la Rawdonnoise, Mme Ashley Haugland depuisles deux dernières années. «C'est un honneur de continuer la tradition encore cette année et le soutien de la communauté est incroyable encore une fois» a déclaré Ashley Haugland qui est aussi l'artiste sous la bannière Tonic And Lime Designs. «Nous voulons vraiment que nos visiteurs aient une expérience festive et qu’ils profitent de toutes les activités que nous offrons."



Les visiteurs sont encouragés à arriver tôt parce que les 30 premiers clients de chaque journée recevront une surprise spéciale à leur entrée. Il y aura également des tirages au sort tout au long de la journée. Avec une aussi grande variété d'artisans, il y a assurément quelque chose pour tout le monde. Vous y retrouverez le tournage du bois, la photographie, l'art, le savon, bijoux, thé, livres, crochet, chocolats, cartes, vitraux, ornements, décoration, articles pour enfants et bien plus encore! Au plaisir de vous y voir!