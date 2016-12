9e Grand Souper-Concert au bénéfice de La Sinfonia de Lanaudière

La Sinfonia de Lanaudière dresse un bilan record pour la 9e édition de son souper-bénéfice annuel. Plus de 315 personnes se sont réunies au club de Golf Montcalm de Saint-Liguori le 21 octobre dernier à l’invitation du président d’honneur Alain Raîche afin de soutenir l’orchestre de la région.



«Nous sommes infiniment reconnaissants de la générosité de tous et de la grande mobilisation autour de l’orchestre, souligne Stéphane Laforest, chef fondateur, directeur artistique et général de l’orchestre. Merci!» Grâce à l’implication significative de M. Raîche, directeur général de la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur, l’orchestre a largement dépassé ses objectifs. En tout, c’est près de 28 000$ de bénéfices récoltés au cours de cette soirée de célébrations. Cette somme servira à consolider et pérenniser la mission de l’orchestre et une partie sera placée au Fonds communautaire de Lanaudière.



Un repas cinq services avec produits du terroir, inspiré par le chef Yan Waters et la pâtissière Caroline Lamontagne, accompagné d’une sélection de vins généreusement offerts par la Société des Alcools du Québec étaient servis aux invités. La soirée a été ponctuée de discours, mais, surtout, d’une solide prestation musicale des trois sopranos Caroline Bleau, Chantal Dionne et Raphaëlle Paquette qui ont enchanté l’assistance de leur charisme et leur prouesse vocale.



La généreuse contribution de plusieurs partenaires a également permis d’offrir de formidables prix de présence en plus de tenir un encan silencieux couru. Le peintre Guilbo, en plus d’exposer quelques toiles, a offert La Biche pour l’un des lots de prestige.



Moment charnière du calendrier de l’orchestre et organisé de mains de maître par le comité du souperbénéfice, cette soirée permet année après année d’assurer la pérennité de l’institution. Véritable moment de célébrations et de rencontres avec notre public et nos donateurs, c’est l’occasion idéale de témoigner son appui à l’orchestre.