Le Relais pour la vie du Grand Joliette a besoin de vous!

La 9e édition du Relais pour la vie du Grand Joliette ayant eu lieu en juin dernier a dépassé toutes les attentes et les objectifs de la Société canadienne du cancer et du comité organisateur. On y comptait 59 équipes et 500 marcheurs, plus de 1800 luminaires vendus, 130 survivants, 85 bénévoles, des centaines de visiteurs, des commanditaires impliqués et un comité organisateur exceptionnel, l’événement a permis d’amasser l’extraordinaire somme de 196 685.49$ et plus de 1.850 million au cours des 9 dernières années. Au nom de la Société canadienne du cancer et du comité organisateur, nous tenons encore une fois à vous remercier de votre soutien et de votre aide lors de l’événement. Les fonds amassés ont permis à la Société canadienne du cancer de faire + de prévention, + de recherche et + de soutien auprès des gens touchés par le cancer.

L’année 2017 promet d’être une année exceptionnelle, nous permettant pour une 10e année de contribuer à changer les choses et à sauver plus de vie. Pour souligner les 10 ans du Relais pour la vie du Grand Joliette, le comité organisateur s’agrandit afin de nous permettre de réaliser toutes nos idées et d’atteindre nos objectifs.

Le comité organisateur est à la recherche de perles rares ayant envie de s’impliquer auprès d’un comité organisateur dynamique et créatif. Qui n’a pas rêvé d’avoir une deuxième famille? Vous pourriez être responsable de l’un de ces comités : Comité des bénévoles, Comité des commandites et Comité du recrutement des équipes. Il s’agit d’une belle occasion vous permettant de contribuer à la cause par votre temps et votre dévouement.

Une grande cause nous unit : la lutte contre le cancer. C’est grâce à des gens tels que vous si le Relais pour la vie du Grand Joliette connaît un tel succès. Joignez-vous à nous pour cette 10e année. Pour obtenir plus de renseignements concernant chacun des postes disponibles, n’hésitez pas à communiquer avec Madame Patricia Labelle, agente de développement senior à la Société canadienne du cancer Tél. 450-668-1013 poste 25412

Ensemble, sauvons plus de vie.