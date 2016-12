Le circuit patrimonial de Joliette maintenant disponible sur ONDAGO!

Parcourez l’histoire de Joliette en 27 temps à même votre appareil intelligent, grâce au circuit patrimonial de Joliette maintenant disponible sur l’application mobile ONDAGO!

À l’aide d’une carte de visite interactive, il est dorénavant possible de repérer les différents panneaux d’interprétation installés dans la ville, de mesurer leur distance et même d’obtenir un résumé du lieu ou du monument qu’ils représentent.

L’application ONDAGO est disponible tout à fait gratuitement sur l’App Store et Google Play et rend encore plus accessible l’histoire joliettaine aux citoyens et visiteurs.

En plus de se retrouver en ligne et sur ONDAGO, la carte et le livret du circuit patrimonial sont disponibles gratuitement aux endroits suivants :

Hôtel de ville de Joliette

Office du Tourisme et des Congrès de la région de Joliette

Société d’histoire de Joliette – De Lanaudière

Bibliothèque Rina-Lasnier

Musée d’art de Joliette

Société de développement du centre-ville de Joliette

Bâtisses privées, anciennes résidences des communautés religieuses, institutions d’enseignement, ensembles paroissiaux, parcs et édifices municipaux; il est maintenant plus facile et agréable d’explorer l’essence même de Joliette, à travers un grand circuit complet ou par le biais de deux trajets condensés.



Pour plus d’information, consultez le www.ville.joliette.qc.ca/patrimoine-bati.