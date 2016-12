JQSI 2016 : le CRÉDIL prévoit des activités hautes en couleurs

Cette année encore le Comité régional pour l'éducation au développement international de Lanaudière (CRÉDIL) a l'immense plaisir de coordonner les Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI). La 20e édition des JQSI se déroulera du 3 au 12 novembre prochain avec un thème consistant en : « LE RÔLE DES MÉDIAS dans la perception de la solidarité internationale par la population du Québec ». Par le biais du slogan « À humanité variable », les JQSI aspirent cette année à permettre une prise de conscience sur notre traitement de l'information internationale tout autant en tant que société qu'en tant qu'individu.



Avec ses partenaires, le CRÉDIL a effectué un effort soutenu pour construire une programmation qui saura plaire à toutes les Lanaudoises et tous les Lanaudois. Vous y trouverez, en effet, des activités de tous genres en passant par des conférences, exposition-photo, 5 à 7, café-rencontre, témoignages de stagiaires et plus encore. De plus, vous pourrez assister à des événements tant à Joliette, qu'à Terrebonne, Rawdon et Berthierville! Aussi, nous vous invitons à ajouter dès aujourd'hui à votre agenda « Réapprendre l'Afrique »; une conférence de Lucie Pagé, journaliste réputée et auteure célébrée, 11 novembre à 19h au Cégep de Joliette à la salle Calimorse.



Vous trouverez la programmation complète des JQSI sur le site web du CRÉDIL www.credil.qc.ca et sur la page des JQSI www.jqsi.qc.ca. De plus, restez à l'affût de notre page Facebook CRÉDIL pour tous les détails!



Les Journées québécoises de la solidarité internationale sont une grande campagne pan-québécoise de sensibilisation à la solidarité internationale. Elles sont pilotées par l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) avec l'appui du Ministère des relations internationales et de la francophonie.