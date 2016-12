Lanaudière complètement Halloween

Les amateurs de grandes frousses et les familles à la recherche d’activités thématiques pour l’Halloween seront comblés avec la variété d’événements et de sorties à faire dans la région de Lanaudière d’ici le 31 octobre. Voici quelques suggestions :

Le Manoir hanté du Complexe Atlantide

22, 23, 29 et 30 octobre 2016, de 14 h à 20 h

Le Manoir hanté Atlantide, c’est trois étages de peur, 18 000 pieds carrés de frissons et plus de 40 comédiens dans ce qui pourrait être le plus effrayant manoir hanté au Canada. 810 personnes n’ont pas terminé le parcours cet été! La réservation par téléphone est obligatoire pour garantir votre heure de départ... Mais pas votre retour! Bon à savoir : le sous-sol, enchanteur et pas effrayant du tout, est réservé aux plus jeunes enfants.

Une nuit d’Halloween à Arbraska Rawdon

Samedi 29 octobre

Cet événement vous permettra d’affronter votre peur des hauteurs et du noir. Traversez les obstacles, avec la lune et votre lampe frontale comme unique éclairage. En plus de l’angoisse causée par le noir, des guides masqués parcourront les jeux pour vous surprendre et poser des pièges. Découvrez le monde secret de la forêt des aventures la nuit… Pour 40 $ par participant, vous serez tout équipé et accompagné d’un guide pour une soirée pleines d’aventures et toujours sécuritaire. Âge minimum : 16 ans.



Les plus jeunes ne seront pas en reste, car le « Rallye de la traque » est prévu pour les jeunes de 10 ans et plus. Inspiré de la légende du net Slender Man, ils parcourront la forêt à l’aide de GPS pour retrouver les 9 bornes. Le tout avant d’être retrouvé par les guides errants… Réservation requise.

La brouette à légumes et « Citrouilles et sorcellerie »

Toutes les fins de semaine, de 10 h à 17 h, jusqu’au 30 octobre

Une visite chez Citrouilles et sorcellerie, c’est la sortie idéale en famille. Sur un site enchanteur dans la ville de Lanoraie, vous découvrirez la grange aux courges, vous ferez une balade en tracteur en forêt pour y visiter la sorcière qui animera les enfants, vous tenterez de retrouver votre chemin dans le labyrinthe de maïs, et, bien sûr, vous pourrez y cueillir courges et citrouilles.

L’Halloween dans Les Moulins

En plus des classiques concours d’épouvantails et concours de citrouilles décorées, les activités sur le thème de l’Halloween se multiplient à Terrebonne et Mascouche. On a qu’à penser au circuit théâtral, « Les morts nous ont conté », au Festival Frissons de Mascouche (29 octobre 2016), ou encore au festival de courts métrages d’horreur Coupe ça court (22 octobre 2016.

Circuit théâtral « Les morts nous ont conté » dans le Vieux-Terrebonne

21, 22, 28 et 29 octobre à 19 h 30

Ce circuit théâtral historique parcourt à pied les rues du Vieux-Terrebonne durant 90 minutes, beau temps mauvais temps. Vous y ferez la connaissance de personnages inspirés d’histoires vraies, de légendes urbaines et de témoignages des habitants du village du Vieux-Terrebonne. Coût : 15 $

Parcours d’Halloween dans le Boisé du Chemin du Roy

31 octobre

Le soir de l’Halloween, le Boisé du Chemin du Roy, situé à Lavaltrie, sera animé et décoré encore une fois cette année pour le plaisir de tous. Sur place, vous ferez la rencontre d’étonnants personnages, tout en récoltant, bien sûr, des tonnes de bonbons.

Une nuit au Musée | Musée d’art de Joliette

Samedi 29 octobre dès 21 h, jusqu’à 4 h

Voici une soirée d’Halloween qui promet d’être mémorable! Au menu de ce party au Musée : bar, bar à bonbons, épouvante, concours de costumes et DJ sur place! Réservez votre billet en ligne au http://www.unenuitaumusee.com/

La vie troublante d’Émiliana Cyr à la Maison Louis-Cyr

28 octobre de 19 h à 20 h 15

La vie troublante d’Émiliana Cyr : frissons garantis! Aujourd’hui, la présence de la fille de Louis Cyr se fait encore sentir sur les lieux. Des phénomènes paranormaux se produisent régulièrement. Bruits étranges, cris sinistres, apparitions… Venez découvrir les faits troublants qui ont marqué sa vie et peut-être vivre vous-même l’un de ces phénomènes. L’activité s’adresse aux personnes de 16 ans et plus. 10 $ par personne. Sur réservation seulement.

Aussi, exceptionnellement, la Maison Louis-Cyr offrira un accès gratuit au musée pour les personnes déguisées lors des journées du 29 et 30 octobre.

Journée de contes à la Maison et jardins Antoine-Lacombe

Dimanche 30 octobre, de 13 h à 16 h

Pour l’Halloween, la conteuse Eveline Ménard vous invite à entrer dans la grotte à histoires située dans les jardins de la Maison Antoine-Lacombe. Vous pourrez y entendre les histoires de Ti-Jean-sans-peur qui n’a jamais peur. Il rencontrera des sorcières, des loups, des châteaux hantés et bien plus encore. Aurez-vous le courage de le suivre?