« Célébrons la différence » au camp Papillon

Dans le but de soutenir les familles de la région de Lanaudière, l’Entraide pour la Déficience Intellectuelle du Joliette Métropolitain et le Camp Papillon s’unissent pour amasser des fonds en organisant un encan d’œuvres d’art.

C’est ainsi que le dimanche 16 octobre prochain, au Camp Papillon, de nombreux tableaux réalisés par des personnes handicapées et des artistes de la région seront mis en vente aux encans silencieux et crié. Tous sont invités à participer à l’événement, puisque le total des fonds amassés

sera divisé à parts égales entre les deux organismes, puis servira au financement pour du « répit-soutien à la famille » qui se tiendra au Camp Papillon au courant de l’année 2017.

Les personnes qui désirent soutenir les deux organismes en assistant à l’événement devront se procurer un billet au coût de 30 $ qui inclut l’accès à l’encan, ainsi que le repas. Les participants pourront arriver sur les lieux à compter de 11 h, tandis que le repas sera servi dès 12 h. À noter

que de la bière et du vin seront en vente sur les lieux. L’encan silencieux prendra place de 12 h à 13 h 30, tandis que l’encan crié se tiendra de 14 h à 15 h.

Un événement optimisé pour les familles

L'organisation a tout mis en oeuvre pour faciliter la venue des familles. Ainsi, si vous avez un enfant handicapé ou un jeune enfant, un service de gardiennage sera disponible gratuitement sur place. Une réservation est toutefois obligatoire.

Des essais routiers pour soutenir le répit

Durant l’événement, Pinard Ford de Ste-Julienne, en collaboration avec Ford Canada, vous invite à venir en grand nombre faire un essai routier de l’un de ses véhicules. Pour chaque essai, un montant de 20 $ sera remis pour soutenir le répit : une précieuse collaboration à souligner!

Deux organismes importants dans la région

Considéré comme l’un des plus importants camps de vacances pour enfants handicapés en Amérique du Nord, le Camp Papillon accueille chaque année près de 700 campeurs durant ses séjours réguliers. Depuis plus de 75 ans, le Camp Papillon ore à ces jeunes l’occasion de participer à la vie de plein air dans un camp de vacances adapté et sécuritaire.

L’Entraide pour la Déficience Intellectuelle du Joliette Métropolitain regroupe des enfants, adolescents et adultes vivant avec une déficience intellectuelle, ainsi que leurs parents et amis de la MRC Joliette et des environs. Depuis maintenant plus de 50 ans, l’organisme leur ore diérents services, activités de loisirs, répits, atelier de travail et autres.

« Célébrons la diérence » : un événement à ne pas manquer C’est donc un rendez-vous le dimanche 16 octobre prochain au Camp Papillon, situé au 210, rue Papillon à Saint-Alphonse-Rodriguez, pour l’encan d’œuvres d’art.

Pour vous procurer des billets, réserver une place au service de gardiennage ou encore pour plus d’information, communiquez avec L’Entraide pour la Déficience Intellectuelle du JolietteMétropolitain au 450-759-9621 ou encore le Camp Papillon au 450-883-5642.