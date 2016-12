Succès de trois activités qui ont permis d’amasser des fonds pour la Fondation pour la Santé en septembre

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est fière d’avoir pu compter sur l’implication de trois individus et organisations de la région qui ont amassé des fonds de diverses façons pour la fondation en septembre.



Continental-o-thon



La première édition du Continental-o-thon avait lieu le 14 septembre dernier. L’événement qui se déroulait entre 8 h et 20 h sur la Place du Millénaire du CHRDL a permis aux nombreuses personnes présentes de se dégourdir les jambes et d’amasser la somme de 1 850 $.



Avec la thématique Je danse donc je suis… en santé!, le tempo était donné. L’énergique Christine Bérard, organisatrice de l’événement et employée du département de gériatrie CHRDL, en a fait danser plus d’un lors de cette journée où des rythmes plus entrainants les uns que les autres se sont succédés.



La fondation souhaite remercier tous les gens ayant pris part à cette journée haute en rire et en plaisir et tout particulièrement Christine Bérard, l’instigatrice de l’événement. Les fonds amassés sont dédiés au département de gériatrie du CHRDL.



Tournoi de tennis



C’est le 17 septembre dernier au Parc Saint-Jean-Bosco qu’avait lieu la première édition du tournoi de tennis Avenir Santé au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. Organisé par Dre Virgine Plante, médecin d’urgence au CHRDL, en collaboration avec l’école de tennis Tennis Évolution, l’événement fut un succès avec plus de 12 participants, 4 bénévoles, et 2 463 $ amassés.



C’est sous un soleil de plomb que le tournoi s’est amorcé. Après plus de x heures de compétition amicale, ce sont finalement madame Catherine Boisvert et Dr Sébastien Turgeon qui ont respectivement remporté les honneurs dans les catégories féminin et masculin simple.



Les fonds amassés lors de la journée serviront à combler certains besoins dans le département de l’urgence La fondation remercie grandement l’organisatrice du tournoi, Dre Virginie Plante, l’école de tennis Tennis Évolution, ainsi que les nombreux participants qui ont pris part à ce tournoi de tennis amical.



Cross-country Zen’nature



Le dimanche 18 septembre dernier avait lieu le Cross-country Zen’nature à Saint-Zénon. Ayant décidé de s’associer à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière pour sa seconde édition, la Corporation de développement de Saint-Zénon a atteint plusieurs buts en lien avec la fondation. En effet, l’activité a tout d’abord permis à la corporation de remettre la somme de 300 $ à la fondation, en remettant 2 $ par inscription payante, pour l’amélioration des soins et services de santé dans le nord de Lanaudière. Mais, par-dessus tout, la corporation a fait la promotion de la santé et des saines habitudes de vie dans la communauté, ce qui se coordonne très bien à la mission de la fondation.



S’effectuant sur le sentier appelé La Grande Boucle Zen’nature, qui comprend les territoires des Pourvoiries St-Zénon et Trudeau, les Zecs des Nymphes et Lavigne, de même que le Parc des 7 Chutes, la course plongeait les participants dans un décor des plus magnifiques. Une belle variété de défis s’offrait aux gens, allant du 300 mètres pour les enfants au 60 kilomètres, à faire en marchant ou en courant. Les amoureux des animaux avaient aussi l’option d’effectuer le canicross, une course de 5 kilomètres en compagnie de leur chien.



La fondation remercie chaleureusement la Corporation de développement de Saint-Zénon pour ce bel événement alliant collecte de fonds, santé et plaisir!



En conclusion



Les fonds amassés par le biais de ces trois activités-bénéfice, s’ajouteront aux 7 millions de dollars déjà récoltés dans le cadre de la campagne majeure 2016-2020, sous le nom Donnez avec cœur, de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. « Avec ces belles initiatives, nous nous rapprochons toujours plus de l’objectif de la campagne majeure de 10 millions de dollars. C’est entre autres grâce à la générosité et au temps offert par des gens de coeur comme les organisateurs de ces activités-bénéfice que notre campagne connaît autant de succès. Nous ne les remercierons jamais assez. », souligne Caroline Martel, directrice générale de la fondation.