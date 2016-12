Un objectif de près de 1M $ pour la campagne 2016 de Centraide

’est le mercredi 28 septembre que s’est tenu le lancement officiel de la campagne de financement de Centraide Lanaudière. Gens d’affaires et de politique, organismes, donateurs et bénévoles, se sont réunis à la Veille Chapelle de Saint-Marcelline-de-Kildare, pour annoncer l’objectif de la compagne 2016 : 950 000$.



Changez des vies pour la vie. Donnez. Tel est le nouveau slogan qui orientera les actions de la prochaine campagne de financement et illustrera les répercussions de la pauvreté sur les personnes touchées et leur entourage. M. Roger Gaudet, président de la campagne 2016, a pris la parole pour exprimer l’importance d’un don. « Chaque don est précieux et revient dans Lanaudière pour les gens d’ici. Il suffit parfois de donner 1 dollar par personne dans un milieu de travail pour avoir un impact majeur sur le soutien de 92 organismes lanaudois. Ce milieu de collaboration précieuse aide plus de 60 000 lanaudois à chaque année.» Mme Nicole Campeau, directrice générale, a rappelé que chez Centraide Lanaudière, chaque vie mérite sa chance et a, pour sa part, vu des gens qui ont pu retrouver une vie normale grâce aux dons des donateurs. Elle invite la population à se joindre à ce mouvement d'entraide qui nous rassemble tous et toutes.

Les efforts de la campagne se déploient dans chacune des MRC. Les vices-président(e)s se sont dit TOUS UNIS POUR LA CAUSE! Ils entendent faire une campagne dynamique avec leur équipe de bénévoles très motivés à changer des vies!

Voici les VP des Cabinets de campagne:

MRC L'Assomption: Mme Karine Laliberté, TC Média Hebdo Rive Nord

MRC D'Autray: Ouvert aux intéressés

MRC Montcalm: Mme Martin Perreault, Meubles JC Perreault

MRC Matawinie: Mme Sylvain Lafortune, Compo Recycle

MRC Joliette: M. Nicolas Framery, CDÉJ

Mascouche: Élise Bissonnette-Éthier, Technicienne en métallurgie

Mme Myriam Calmette, coordonnatrice de l'organisme La Maison des Jeunes de Sainte-Marcelline-de-Kildare, a montré une vidéo dans lequel les jeunes expriment l’importance de cet organisme pour eux. Mme Calmette rappelle l’importance d’outiller ces jeunes dès maintenant, pour l’avenir de demain.

Le montant amassé permettra de venir en aide à des milliers de lanaudois et d’intervenir dans les 4 champs d’action suivants: soutenir la jeunesse, assurer l’essentiel, briser l’isolement social et bâtir des milieux de vie rassembleurs.

Les gens qui désirent faire un don à Centraide Lanaudière peuvent le faire en ligne au www.centraide-lanaudiere.com, en contactant le poste 229 au 450 752-1999 ou par la poste à l’adresse suivante : 674, rue St-Louis, Joliette, J6E 2Z6.