Souper-conférence et levée de fonds pour Cyber-Cible

C’est avec immense plaisir que Cyber-Cible invite la population à la cinquième

édition de sa Levée de fonds, présentée sous forme d’un souper-conférence. La soirée aura lieu jeudi le 20 octobre prochain à la salle de réception l’Ambroisienne située au 940, route 343, à Saint-Ambroise-de-Kildare.

Le but de cette activité-bénéfice est d’amasser des fonds afin de financer les activités de l’organisme et d’offrir un parcours d’intégration en information et en bureautique dans l’objectif de les aider à intégrer un emploi dans les meilleures conditions possible.

Cette année, notre président d’honneur sera nul autre que le député Fédéral de Joliette M. Gabriel Ste-Marie. À la fois très présent et à l’écoute des besoins des organismes communautaires de la région lanaudoise, M. Ste-Marie invite la population à participer en grand nombre à l’évènement.

Un ajout incontournable à la soirée est la présence de la conférencière en marketing Web, Mme Marie-Jacques Rouleau, qui viendra nous présenter un survol des principaux enjeux liés à l’accessibilité sur le Web et les solutions s’y rattachant. Un sujet en lien direct avec la mission de Cyber-Cible.

Toute personne qui souhaite soutenir Cyber-Cible dans sa mission sociale peut le faire sous forme de don ou encore en assistant à notre souper-conférence. Les billets au coût de 80 $ sont disponibles dès maintenant. Pour les entreprises, il est possible de réserver une table complète ou vous pouvez également faire partie des commanditaires de notre évènement.

Pour réserver votre place ou pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 450-834-4440, par courriel info.cybercible@gmail.com, ou vous présenter à nos bureaux situés au 4046, rue Queen, Rawdon.

Rappelons que Cyber-Cible est un organisme communautaire avec volet d’économie sociale dont la mission est de permettre aux personnes à risque d’exclusion sociale de développer leurs aptitudes socioprofessionnelles.