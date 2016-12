D’une réflexion à un manifeste signé par 1000 personnes

Il est temps d’intensifier les actions pour protéger l’autonomie des organismes communautaires autonomes à l’occasion de la première Journée du Manifeste lanaudois de l’autonomie. Cette journée vise à démarrer une vague d’engagements de protection de l’autonomie pris envers le mouvement communautaire autonome lanaudois. Pour l’occasion, la TROCL souhaite recueillir 1000 signatures d’ici la mi-janvier auprès des personnes impliquées dans les 185 organismes communautaires autonomes de la région ainsi qu’auprès de la population.

Tout le monde est visé par cette action

Autant les personnes impliquées, les bénévoles, les participantes, les participants, les membres, les travailleuses, les travailleurs, les coordinations et les directions, les conseils d’administration, les regroupements, les partenaires, les élues, les élus ainsi que les lanaudoises et les lanaudois peuvent signer la déclaration en guise de soutien. Selon le coordonnateur, Hugo Valiquette :

« Cette nouvelle démarche s’inscrit dans une volonté de mettre en action les gens oeuvrant ou participant dans le milieu communautaire autonome et à créer une collectivité d’ambassadrices et d’ambassadeurs qui jouera un rôle actif dans la protection du milieu communautaire autonome ». La déclaration d’engagement a été lancée ce 21 septembre à

10 h par un événement en direct sur Facebook et peut être complétée en suivant ce lien : http://bit.ly/SignezlaDeclaration.

L’addition des actions individuelles, une force collective pour le mouvement !

Lorsque les gens prennent un engagement pour protéger le mouvement communautaire autonome et qu’ils signent la déclaration, ils viennent soutenir l’action de plus de 1100 travailleuses et travailleurs en plus des bénévoles et des personnes impliquées dans ce milieu. Les engagements sont évolutifs. Selon l’agente de liaison de la TROCL, Maya Fernet : « L’objectif est de créer une chaîne d’engagements. Peu importe notre niveau de connaissance de l’action communautaire autonome, on peut prendre un engagement, tel que celui de parler des organismes à notre entourage. Après avoir réussi cet engagement, on peut viser un deuxième ou un troisième défi! » La déclaration présente en somme six possibilités d’engagements.

La transformation sociale au cœur de cette action.

En initiant cette action, la TROCL et ses membres offrent l’opportunité aux personnes du milieu et à la population d’agir sur les enjeux qui préoccupent les organismes communautaires autonomes.

Cette action est accessible à toutes et à tous et démontre que les citoyennes et les citoyens peuvent être des acteurs actifs dans les solutions aux enjeux vécus par le milieu communautaire.