Le programme Music & Memory officiellement lancé dans Lanaudière

Depuis quelques semaines déjà, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer peuvent désormais sur un nouveau programme.

Celui-ci intitulé Music & Memory s’adresse autant à ceux qui sont à un stade débutant qu’avancé. « C’est un programme de stimulation cognitive par la musique qui a vu le jour a New York, les bienfaits sont nombreux et reconnus », a précisé Josée-Lisa Lefrancois, directrice des programmes et services à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, en conférence de presse, le 21 septembre.

Ce programme permet aux utilisateurs du projet de raviver leurs souvenirs grâce à des listes de pièces musicales personnalisées. « Parmi les bienfaits, il y a une diminution de l’agitation et de l’angoisse, l’amélioration des capacités de communications, la réduction de l’état dépressif, etc », a pour sa part expliqué Jessica Veillette, psychoéducatrice sociale.

Lors de ce point de presse, les personnes ont pu constater ces bienfaits dans deux extraits vidéo. On voit notamment une dame âgée, qui est de nature réservée, se mettre à danser et être très expressive à l’écoute de la musique.

Selon des chercheurs, une personne atteinte au stade modéré ou avancé, participant au programme, peut commencer à parler et à être plus sociable.

Actuellement, une quarantaine de personnes dans Lanaudière bénéficie de Music & Memory. Celles-ci font partie des groupes en début de maladie « L’instant présent » ainsi que ceux du programme Répit Accompagnement Stimulation à domicile. « La région compte 7400 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. On souhaite faire bénéficier du programme au plus grand nombre de gens possible. C’est pourquoi elle invite la population à lui faire don de leurs vieux iPod inutilisés », a mentionné Janie Duval, directrice-générale de la Société d’Alzheimer de Lanaudière (SADL).

Partenariat

Par ailleurs, l’organisme lanaudois a annoncé un partenariat avec M ta Région. Ainsi, il sera possible de procurer le Coffret M ta Région auprès de la SADL. Tous les profits des ventes du coffret iront à l’organisme.

« On souhaite redonner à la communauté et rappeler que chaque moment est précieux. De plus, le projet Music & Memory est très intéressant à nos yeux et on est très heureux s’associer à la SADL », a précisé Mathieu Cloutier, fondateur et directeur-général de M ta Région.



La Pause-café

Depuis le 21 septembre jusqu’à la fin octobre, la campagne annuelle Pause-café de la Société Alzheimer aura lieu partout à travers le Québec.

Cette année, les gens pourront participer à la Pause-café sans quitter son ordinateur! Rien de plus simple :

- On peut se prendre en photo avec sa tasse de café et, à l'aide du mot-clic #UneTasseDeCafé, on dit pourquoi on appui la Société Alzheimer.

- Les gens peuvent taguer et identifier également ses amis, collègues de travail et membres de sa famille à #UneTasseDeCafé.

- On peut texter « café » à 45678 pour donner 5$ à la Société Alzheimer.

Chaque année, les événements Pause-café permettent de recueillir plus d'un million de dollars à travers le Canada pour financer les indispensables programmes et services offerts par la Société d’Alzheimer.