Succès du rendez-vous A&W pour stopper la Sclérose en Plaques

Le 25 août dernier avait lieu le 8e Rendez-vous A&W pour stopper la SP, événement de collecte de fonds au cours duquel un montant record de 1,75 million de dollars a été recueilli au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Encore une fois cette année, les Québécois se sont fait remarquer pour leur générosité dans les 127 restaurants A&W de la province, amassant plus de 175 000 $.

« Le Rendez-vous A&W pour stopper la SP est né d'une initiative d'un petit groupe de franchisés qui voulaient avoir un impact dans la vie des gens atteints de sclérose en plaques. Année après année, l'attitude, l'énergie et l'engagement des citoyens, de nos franchisés et de nos employés nous surprennent et se traduisent par des résultats extraordinaires. Les fonds recueillis permettent de prêter main-forte à tous les Canadiens vivant avec la SP et de contribuer à la recherche d'un moyen de guérir cette maladie », déclare Paul Hollands, chef de la direction et président du conseil d'administration de A&W.

« Le succès du dernier Rendez-vous A&W pour stopper la SP est le fruit de l'incroyable soutien des citoyens et de la famille A&W, souligne Louis Adam, directeur général de la Division du Québec de la Société de la SP. La somme record de 1,75 million de dollars amassée cette année démontre que les Canadiens s'investissent dans la lutte pour mettre fin à la sclérose en plaques, une maladie qui touche tout particulièrement les Canadiens. Nous sommes très reconnaissants envers tous les gens qui ont pris part au Rendez-vous A&W pour stopper la SP. »

« Au nom de A&W, j'aimerais remercier et féliciter tous nos clients, nos franchisés et les membres de l'équipe A&W qui ont appuyé cette cause dans tout le Canada et qui ont contribué, encore une fois, à l'atteinte de notre objectif », a ajouté Susan Senecal, présidente et chef de l'exploitation de A&W.

Au Québec, c'est le restaurant A&W de Mont-Laurier qui a recueilli le plus de fonds, accumulant un montant de plus de 10 000 $. Il faut également souligner la contribution du restaurant de Matane, qui a pour sa part recueilli 9 500 $.

Le Rendez-vous A&W pour stopper la SP

Le jeudi 25 août, pour chaque Teen BurgerMC vendu au pays, A&W a versé 1 $ à la Société de la SP. À cette occasion, de nombreux restaurants A&W participants ont proposé également diverses activités de collecte de fonds, tels des jeux, des tirages et des tombolas, et même des visites du Grand Ours. De plus, les citoyens pouvaient contribuer à la campagne en se procurant un macaron de 1 $ ou de 2 $, ou en versant une contribution dans des boîtes de dons lors de leur visite à l'un des restaurants A&W de la province. Cette année, A&W a versé 20 000 $ à la Société de la SP pour les partages sur Facebook de la vidéo du Rendez-vous A&W pour stopper la SP mettant en vedette Alain, « Monsieur A&W ». La population pouvait aussi effectuer un don sur le site rendezvoussp.ca.