Une première édition du Défi têtes rasées Leucan réussie : 16 700 $ amassés aux Galeries Joliette

Leucan Laurentides-Lanaudière est heureuse du succès de la première édition du Défi têtes rasées Leucan, présenté par PROXIM, qui avait lieu hier aux Galeries Joliette. Une vingtaine de participants ont posé le grand geste de mettre leur tête à prix en signe de solidarité envers les enfants atteints de cancer et ont permis d’amasser la somme de 16 700 $.

Chaque participant a été un maillon très important de la réussite de ce Défi têtes rasées Leucan, certains ont retenu l’attention de par les raisons qui les ont poussés à relever le Défi et d’autres par la somme impressionnante qu’ils ont amassée en dons. À défaut de pouvoir tous les nommer, Mme Ariane Drainville, la toute première participante à s’être départie de sa belle chevelure a remis la somme de 1 716 $. De son côté, M. Simon Robitaille, a remis une somme de 3 200 $ à Leucan grâce à sa détermination à solliciter encore et encore son entourage. Cinq personnes qui étaient de passage au Défi d’abord en tant que spectateurs ont succombé à l’envie d’être solidaires envers les enfants atteints de cancer et se sont fait raser les cheveux sur place. D’autres participants tels qu’Alicia Rodriguez Laroche et Gabrièle Gilbert ont amassé plus de 1 000 $ pour la cause.

Des partenaires importants

Plusieurs partenaires ont pris part à ce bel événement, notamment les Galeries Joliette dont les représentants ont accepté d’être hôtes du Défi têtes rasées Leucan. Les Centres d’achats Beauward, propriétaire des Galeries Joliette, ont décidé de doubler le montant amassé par l’un des employés du centre inscrit au Défi. C’est donc une somme de 1 040 $ qu’a pu remettre M. Martin Hétu lors de son rasage. L’entreprise familiale Grégoire Sport a également participé au succès de l’événement en prêtant main-forte à son directeur, M. Marc-André Grégoire, qui a agi à titre de président d’honneur de cette édition. Avec l’organisation de quelques activités de collecte de fonds ainsi qu’un don offert par l’entreprise, c’est un total de 2 000 $ qui a été remis à Leucan. Enfin, la présence de l’humoriste M. Dominic Paquet, porte-parole provincial du Défi têtes rasées Leucan pour une 5e année, n’est pas passée sous silence. Les participants et les gens du public étaient heureux de l’entendre s’adresser à eux et aussi de prendre quelques photos en sa compagnie.

Depuis maintenant 16 ans, des milliers de personnes de la région ont posé le geste difficile, mais si gratifiant, de se raser la tête pour les enfants atteints de cancer. « Au Québec, près d’une famille par jour reçoit ce terrible diagnostic. En participant au Défi et en

amassant des dons, vous faites une réelle différence pour les familles de Leucan. Merci à vous tous! », exprime Dominic Paquet.

L’équipe de Leucan Laurentides-Lanaudière tient à remercier de tout cœur les participants, donateurs et bénévoles qui ont fait de cet événement une réussite. Soulignons également l’implication du nouveau présentateur de l’événement, PROXIM, de Mia, qui pour une 2e année a créé en exclusivité les boucles d’oreilles de l’espoir, un bijou vendu au profit de l’Association et de nos généreux partenaires régionaux : Galeries Joliette, M103,5 FM, Imagi Affichage, Grégoire Sport, Subway, Carisme Coiffure et plusieurs autres.