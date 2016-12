Quatrième édition de l’événement « Terre de culture, kermesse et confiture » à Sainte-Émélie

La Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie est fière d’annoncer la tenue de la quatrième édition de l’événement « Terre de culture, kermesse et confiture », les 1er et 2 octobre 2016.

Tous et toutes, petits et grands, sont invités à une panoplie d’activités au Jardin d’Émélie. Le tout se déroulera dans une ambiance de fête de village avec un marché en plein air, des jeux de foire, de l’animation ambulante, du maquillage, spectacle gratuit pour enfants, et diverses activités culturelles.

Le marché en plein air met à l’honneur les aliments lanaudois, qu'ils proviennent de la nature sauvage, des élevages, des terres maraîchères ou des centres de transformation... de nombreux exposants y présenteront leurs délicieuses créations. Vous y découvrirez aussi des artisans et leurs œuvres.

Un rendez-vous automnal à ne pas manquer ! Terre de culture a lieu beau temps mauvais temps, en cas de pluie les activités auront lieu sous le chapiteau.