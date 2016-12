La Course en brousse : un premier événement de financement au profit des familles défavorisées

Le Havre Familial est très fier de vous annoncer la tenue d’un premier événement bénéfice au cours de l’automne 2016.

En effet, la première édition de la Course en brousse, une course de style « cross-country », se déroulera en forêt à même les sentiers de ski et de randonnée du Havre Familial, et qui nous permettra d’amasser des fonds pour l’accueil de familles défavorisées.

La course aura lieu le dimanche 16 octobre prochain et différents type de parcours seront offerts aux participants (courses à obstacles de 500 m pour les plus petits, 2 km familial, 5 km et 10 km pour les coureurs actifs). Tous les bénéfices réalisés lors de cette activité seront versés au Programme

Accès Famille qui nous permet d’accueillir à chaque été, des familles défavorisées lors des vacances estivales.

Les coûts de participation seront de 10 $ pour les 4 à 11 ans, 15 $ pour les enfants de 12 et 17 ans et enfin, 25 $ pour les 18 ans et plus. Le tarif inclus l’accès à la course de votre choix, les activités de plein air disponibles ainsi que l’animation de la journée.

Des activités pour tous seront organisées et animées par des animateurs tout au cours de la fin de semaine, et la participation à la course sera gratuite pour ceux qui loueront une unité d’hébergement pour la fin de semaine.

Si vous êtes intéressés à participer à cet événement-bénéfice, veuillez communiquer avec nous par courriel, par téléphone ou consultez notre site Internet au http://www.havrefamilial.com/

Nous sommes également à la recherche de bénévoles qui voudraient bien s’impliquer au niveau logistique pour la tenue de la course le dimanche. Vous avez un peu de temps, vous avez le goût de contribuer à une bonne cause, donnez votre nom et numéro de téléphone à la préposée au service à la clientèle du Havre Familial.