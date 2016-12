Le Salon des jeunes 50 ans et + de Lanaudière de retour pour une troisième édition

C’est le 30 septembre et 1er octobre prochain qu’aura lieu, aux Galeries Joliette, la troisième édition du Salon des jeunes 50 ans et + de Lanaudière.

« Cette année, on devrait avoir la meilleure édition du salon de sa jeune histoire. Nous aurons une variété de kiosques sur les loisirs, la culture et la défense des droits des ainés », a mentionné fièrement Danièle Perreault, directrice-générale de la FADOQ-Lanaudière.

En tout, une cinquantaine de kiosques pourront être visités. Ceux-ci seront regroupés par cinq thématiques inspirantes et touchant toutes les sphères d’activitéok humaines

Il y aura notamment une conférence et séance de signatures avec Marguerite Blais, une séance de signatures avec le pianiste Richard Abel, un atelier de fabrication de la dentelle aux fuseaux, activités intergénérationnelles, démonstration de Pickleball, essai de vélo électrique, etc.

Il y aura aussi trois défilés de mode qui présenteront les tendances monde et les nouvelles collections d’automne, présentés en collaboration avec les marchands des Galeries de Joliette.

« Le salon contribue également à faire évoluer les mentalités à l’égard des personnes âgées en démontrant ce que les 50 ans et plus peuvent apport à notre société en matière d’expertise et de valeur », a pour sa part mentionné Marie-Élène Corbeil, coordonnatrice du salon.

Le M103-5 agira à titre de présentateur officiel de cette troisième édition.