Nouvelle campagne publicitaire de la CNESST

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a lancé aujourd'hui, en présence de Mme Dominique Vien, ministre responsable du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et leader parlementaire adjointe du gouvernement, une nouvelle campagne publicitaire pour rappeler aux Québécois et Québécoises qu'ils ont tous un rôle à jouer pour éviter que des accidents du travail se produisent.

Chaque jour, au Québec, 224 travailleurs se blessent. Cela représente près de 82 000 accidents du travail par année; des accidents qui auraient pu être évités, notamment en misant sur la prévention. C'est pourquoi la CNESST encourage la population à agir pour rendre les milieux de travail plus sécuritaires.

Elle diffuse à compter d'aujourd'hui un message télévisé qui nous fait voir l'importance d'agir en prévention plutôt que de vivre le drame d'un accident du travail. Une publicité poignante… Sous le thème « Parler, former, agir », la nouvelle campagne de la CNESST invite à poser des gestes concrets au quotidien. Des gestes souvent simples, mais qui peuvent avoir un impact réel sur la réduction des accidents.

Nous avons tous un rôle à jouer!

« Cette campagne fait réaliser qu'un accident du travail, ça peut arriver à tout le monde. Et qu'en une fraction de seconde, la vie de nos proches pourrait s'en trouver brisée à jamais. Cette campagne, c'est surtout un message d'espoir, un appel à l'action, qui nous rappelle que lorsqu'on agit, on peut sauver des vies. Je tiens à féliciter les employeurs et les travailleurs qui posent des gestes concrets pour la santé et la sécurité du travail », a exprimé la députée de Bellechasse et ministre responsable du Travail, Mme Dominique Vien.

« Le Québec observe une diminution importante des accidents du travail depuis les 15 dernières années, mais il reste du chemin à faire. L'actif le plus précieux d'une entreprise est ses travailleurs, d'où l'importance de bien les FORMER pour qu'ils travaillent sans danger. On doit aussi AGIR, en identifiant le danger dans son milieu et en mettant en place des moyens pour l'éliminer. Et bien sûr, PARLER demeure la toute première action, que tout le monde peut faire. L'objectif : éviter les accidents et les vies perdues », a soutenu pour sa part la présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST, Mme Manuelle Oudar.

La prévention en vedette sur toutes les plateformes!

La publicité télévisée sera diffusée sur les grands réseaux et sur le Web jusqu'au 23 octobre. Un message radio, en français et en anglais, sera aussi diffusé du 26 septembre au 23 octobre. Durant cette même période, des capsules publicitaires seront diffusées sur le Web et les médias sociaux. Enfin, pendant toute la durée de la campagne, un concours permettra aux internautes de parfaire leurs connaissances en démontrant que les accidents peuvent être évités, quel que soit le milieu de travail.

Pour en savoir plus sur la campagne et pour visionner et écouter les messages, visitez parlersst.com.