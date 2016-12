Une journée de danse continentale pour aider nos ainés

Venez vous dégourdir et vous déhancher sous la musique enlevante qui sera diffusée à la Place du Millénaire du CHRDL, le mercredi 14 septembre prochain, à l'occasion du tout premier Continental-o-thon à voir le jour dans la région.

Sous le thème «Je danse donc je suis... en santé!», madame Christine Bérard, une employée du département de gériatrie du CHRDL, invite toute la population nord-lanaudoise à venir bouger avec elle. Entre 8 h et 20 h, madame Bérard dansera la populaire danse en ligne nommée Continental, sans arrêt. Son but: que les gens intéressés à améliorer leur qualité de vie et la qualité des soins de santé offerts dans la région du nord de Lanaudière se joignent à elle, pour une ou plusieurs chansons.

Le coût pour entrer sur la piste de danse? 2 $ sont demandés par personne, par chanson. De plus, madame Bérard vend des billets de tirage au coût de 5 $. Madame Bérard espère amasser 1 000 $ pour l'acquisition d'équipements spécialisés pour le département de gériatrie du CHRDL. Aidez-la à dépasser son objectif!