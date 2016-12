La Fête des récoltes du Jardins du Savoir aura lieu le 23 septembre

En collaboration avec différents partenaires de la communauté Joliettaine, La Soupière Joliette a le plaisir de convier toute la population à la FÊTE DES RÉCOLTES pour clôturer la deuxième saison des Jardins Collectifs de Joliette. Les citoyens sont donc attendus le vendredi 23 septembre 2016 à partir de 16h au Parc des Dalles à Joliette pour profiter de l’animation et ce, jusqu’à 19h.

Pour l’occasion, un méchoui sera servi sur place, animation et jeux pour les enfants, barbe à papa, prestation musicale et bien plus! Tout est gratuit! Cette fête sera l’occasion de constater l’évolution du jardin, de partager les récoltes, de rencontrer les membres jardiniers! De plus, vous aurez la chance de rencontrer les partenaires et les commanditaires qui, par leurs implications et convictions, font maintenant de ce projet un incontournable à Joliette. Venez vivre le développement éco-responsable au profit des citoyens pour une meilleure sécurité alimentaire!

Encore cette année, le Jardin du Savoir a été fleurissant tout l’été grâce aux membres jardinier qui y ont investi de leurs temps et leurs connaissances. Situé dans le Parc des Dalles à Joliette, rue Monseigneur-Forbes, coin Lavaltrie, ce jardin permet de poursuivre des objectifs visés en sécurité alimentaire et en saines habitudes de vie. Il a également pour but de redonner le pouvoir à la collectivité et favoriser l’implication des citoyens dans toutes les étapes du projet. Que ce soit pour la construction des plates-bandes, l’entretien, les récoltes et même les dégustations sur place, chacun peut y trouver son compte et s’impliquer selon ses centres d’intérêt.

Pourquoi un Jardin Collectif?

Un Jardin Collectif est un jardin pour tous et par tous. C’est une initiative de la communauté où tout le monde collabore à cultiver un jardin et les récoltes sont partagées entre les membres. C’est un lieu de partage, d’apprentissages et d’échange qui redonne un pouvoir d’action à ses membres. C’est une idée telle une semence, qui a grandi et pris vie grâce à la participation et la générosité d’une communauté et de ses partenaires qui l’on nourrit. Aujourd’hui le jardin est florissant, il comprend plusieurs plants de légumes, une variété d’herbes aromatiques et des fleurs!

Les partenaires impliqués dans le projet sont : La Maison Parent-Aise, le CRÉDIL et la Maison des Jeunes La Piaule de Joliette. Il est important de mentionner que ce beau projet est rendu possible grâce aux généreuses contributions des donateurs.

C’est un lieu merveilleux qui réunit jeunes et adultes dans un projet commun et enrichissant. Le Jardin Collectif de Joliette : c’est votre Jardin!