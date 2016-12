Cancer du sein: Des ateliers thématiques pour les femmes

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière annonce qu’il offre des ateliers thématiques pour les femmes atteintes du cancer du sein.

Ces ateliers s’adressent aux femmes atteintes d’un cancer du sein, et ce, à toutes les étapes de la maladie, en vue de favoriser une meilleure adaptation psychosociale ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie. Les ateliers sont animés par une travailleuse sociale et abordent différents aspects des impacts de cette maladie chez la femme.

Pour le secteur Nord, les ateliers sont offerts au Centre hospitalier régional De Lanaudière (CHRDL), de 13 h à 15 h 30, au local 7-C-724.

Atelier 1 Histoire de votre maladie : le vendredi 16 septembre 2016;

Atelier 2 Démystification des idées et perceptions : le vendredi 30 septembre 2016;

Atelier 3 Anxiété et émotions associées : le vendredi 14 octobre 2016;

Atelier 4 Changements, pertes et transitions : le vendredi 28 octobre 2016;

Atelier 5 Impacts psychosociaux de la maladie : le vendredi 18 novembre 2016;

Atelier 6 Humour, rire et plaisir : le vendredi 2 décembre 2016.

L’intervention de groupe est privilégiée afin de permettre de nouveaux apprentissages et de créer des liens entre les femmes, puisqu’elles se retrouveront ensemble à chaque rencontre pour échanger sur le thème proposé.

Pour participer à ces ateliers gratuits, vous devez obligatoirement vous inscrire aux six ateliers.

Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, vous devez communiquer avec madame Line Plante, travailleuse sociale, au 450 759-8222, poste 2031.

Il est à noter que la date limite pour les inscriptions est le 15 septembre 2015.