Avant de gravir les hauts sommets de l’Équateur…

Les aventuriers qui participeront dans moins d’un mois à l’expédition en Équateur de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière ont eu un plaisir fou au sommet du Mont Mansfield, aux États-Unis. En effet, avant de parcourir les cinq plus beaux sommets de l’Équateur du 1er au 15 octobre prochain, Alain Caron, Bouchra Reggad, Geneviève Forest et Marc-André Rivest se sont exercés à la randonnée pédestre sur le point culminant du Vermont, à 1339 mètres d’altitude.

En plus d’avoir amassé 3 000 $ chacun pour l’amélioration des soins de santé dans le nord de Lanaudière, les aventuriers devront relever le défi physique de faire l’ascension de montagnes équatoriennes dont l’altitude varie entre 3 800 mètres et plus de 5 000 mètres.

