Une coupe de cheveux pour aider les enfants à reprendre du poil de la bête

Madame Maryse Laporte, propriétaire du salon de barbier Les Hommes d’abord, à Saint-Jean-de-Matha, a fièrement remis une somme de 4 625 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière à la suite de son activité Reprenez du poil de la bête! La première édition de cette activité de type «Défi Têtes Rasées» a vu défiler huit participant(e)s qui se sont fait raser les cheveux pour la cause des enfants malades, le 9 juillet dernier. En effet, la somme sera investie pour la clientèle pédiatrique du Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière, spécifiquement dans les installations du nord de Lanaudière.



Chaque participant devait amasser des sous dans son entourage ou faire un don avant la date du rasage. C’est donc grâce aux huit courageux participants, ainsi qu’à de généreux commanditaires et à toute la clientèle du salon de barbier Les Hommes d’abord que cette somme exceptionnelle a été donnée à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.



Pourquoi organiser une activité-bénéfice pour la fondation?

Après un grave accident, Mme Laporte a reçu d’excellents soins au Centre hospitalier régional De Lanaudière, ce qui lui a permis d’éviter une amputation du pied. Elle souhaitait donc remercier, à sa manière, le centre de santé qui lui a permis de continuer à vivre normalement. C’est pourquoi elle s’est lancée dans l’organisation d’une activité-bénéfice originale qui réunissait plusieurs amis, citoyens et commerçants de Saint-Jean-de-Matha et des alentours. Mme Laporte, après s’être également fait raser les cheveux pour la cause, se dit satisfaite et heureuse d’avoir pu redonner un montant aussi important pour l’amélioration des soins de santé offerts à la clientèle pédiatrique du nord de Lanaudière.



Merci de tout cœur à ceux et celles qui ont contribué à l’activité Reprenez du poil de la bête! ainsi qu’à Mme Maryse Laporte.