La première édition du Défi têtes rasées Leucan des Galeries Joliette est lancée!

Leucan Laurentides-Lanaudière et les Galeries Joliette ont procédé avec fierté au lancement de la première édition du Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par PROXIM, qui se tiendra dans la cour centrale des Galeries Joliette, le 18 septembre prochain, de 10 h à 14 h. Les gens des environs sont invités à se mobiliser pour les enfants atteints de cancer et leur famille, que ce soit en faisant un don ou en mettant leur tête à prix sur les lieux de ce tout nouveau site de rasage.

Un récent partenariat s’est développé entre Leucan Laurentides-Lanaudière et les Galeries Joliette, ce qui a permis la mise en œuvre de ce bel événement. « Il est important pour les dirigeants et les détaillants des Galeries Joliette de faire partie de la vie de la communauté. Malheureusement, la maladie est une réalité fort attristante toutefois nous sommes heureux de contribuer à la recherche de solutions comme sait si bien le faire Leucan. Nous sommes honorés que cet organisme accepte de développer un partenariat si important pour nous », souligne Marie-Claire Gagnon, coordonnatrice marketing chez les Galeries Joliette.

«Pour l’édition 2016, Leucan tenait à remettre de l’avant la beauté du geste que posent chaque année des milliers de personnes et c’est pourquoi l’Association a lancé en mars dernier une toute nouvelle campagne, plaçant les participants au cœur de celle-ci. L'objectif étant de souligner la générosité du geste difficile, mais gratifiant, que posent tous ceux et celles qui s’engagent à relever le Défi », rappelle Julie Rouleau, chargée de projets chez Leucan Laurentides-Lanaudière.

C’est avec coeur que M. Marc-André Grégoire, de Grégoire Sport, a pris la parole lors du point de presse en tant que président d’honneur du Défi des Galeries Joliette. À un très jeune âge, M. Grégoire a été touché de très près par la maladie. En effet, son père Daniel avait reçu un diagnostic de cancer et est décédé 4 ans plus tard laissant dans le deuil sa famille et ses deux jeunes garçons. Cette dure épreuve a poussé la famille Grégoire, dont Marc-André, à s’investir pour faire une différence auprès des personnes qui vivent les mêmes moments difficiles.

Plus d’une quinzaine de personnes sont déjà inscrites à cet événement de collecte de fonds qui aura lieu dans quelques semaines aux Galeries Joliette. L’invitation est maintenant officiellement lancée au public et les gens sont encouragés à visiter le

www.tetesrasees.com pour s’inscrire au Défi, mais aussi pour faire un don.