Des travaux majeurs obligent le changement d'école de 73 élèves de la Commission scolaire des Samares

La Commission scolaire des Samares a pris la décision cette semaine de déplacer les 73 élèves de l’école de l’Île de Saint‐Ignace vers les pavillons de l’école primaire située à Berthierville.

Cette décision découle d’une analyse réalisée à l’école de l’Île de Saint‐Ignace par des professionnels en bâtiment qui confirment l’importance de réaliser des travaux majeurs de réfection afin d’irradier complètement tout problème relié à cette bâtisse.

Compte tenu du coût élevé relié à ces travaux majeurs, la Commission scolaire des Samares a entrepris des démarches auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour discuter de cette nouvelle réalité concernant l’école de l’île de Saint‐Ignace et de la meilleure décision à prendre dans ce contexte.

Information aux parents

La Direction générale de la Commission scolaire s’est empressée de réunir les parents des élèves de l’école de l’île de Saint‐Ignace afin de leur expliquer les raisons de ce changement d’école et de répondre à leurs questions. Soulignons que le déplacement en autobus scolaire de l’île de Saint‐Ignace à Berthierville est de courte durée.

Constat des professionnels en bâtiment

Lors de travaux qui ont été réalisés au cours de l’été 2016, les professionnels en bâtiment ont découvert qu’une portion de la structure de bois du bâtiment était noircie par l’humidité et les analyses ont démontré qu’il y avait de la moisissure. Des travaux de décontamination ont alors été entrepris afin de rendre les lieux sains et sécuritaires.

Toutefois, une récente analyse a confirmé que d’autres travaux de plusieurs milliers de dollars, voire de centaines de milliers de dollars, sont nécessaires à court terme afin d’éviter des infiltrations d’eau. Et malgré la réalisation de ces travaux, les professionnels en bâtiment ne peuvent pas garantir que les problèmes seront éliminés complètement. D’autres travaux de réfections majeurs devront être réalisés.

« Nous sommes conscients que nous avisons les parents, les élèves et le personnel dans un court délai. Cependant, nous sommes persuadés qu’il s’agit de la meilleure décision dans les circonstances. L’école de l’île de Saint‐Ignace est actuellement un milieu qui exige des travaux autres que ceux déjà réalisés et nous tenons à vérifier avec le MEES quelle avenue sera entreprise pour que les insulaires de Saint‐Ignace retrouvent leur école de quartier en parfait état et pour longtemps », a précisé la directrice générale de la Commission scolaire des Samares, Nancy Lapointe.