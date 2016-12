Dans le cadre de la promotion estivale Ma radio, mon Trévi, Trévi Joliette et M103,5 FM remettait récemment le grand prix à Karelle Lepage. On voit la gagnante entourée d'Alexandre Coiteux, Marc-André Coiteux, Josiane Coiteux et Normand Masse. Madame Lepage a mis la main sur un ensemble sectionnel de luxe de chez Trévi Joliette avec coussins, valeur de 3300 $.