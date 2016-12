Le concours « Saint-Paul en fleurs » dévoile ses gagnants

C’est avec beaucoup de fierté que Claire Audet, présidente du comité d’embellissement du paysage de Saint-Paul, a dirigé la remise officielle des prix pour le concours « Saint-Paul en fleurs ».

Rappelons que ce concours en est à sa septième année d’existence et que pour l’année 2016, plus de 150 inscriptions ont été reçues, dont 73 dans la catégorie « avec évaluation ». Il est à noter que cette année, les participants pouvaient s’inscrire dans les catégories avec ou sans évaluation.

Lors de son allocution, Mme Audet a insisté sur les effets positifs de ce concours : « Comme nous pouvons le constater chaque année, l’embellissement du paysage a des effets positifs sur la qualité de vie des citoyens. Il renforce le sentiment d’appartenance du milieu, favorise la mise en valeur de l’ensemble urbain et procure un enrichissement personnel et collectif des citoyens. » Ces constats rejoignent clairement les objectifs visés par ce concours et la vision des membres du conseil municipal sur l’importance de fleurir notre milieu de vie.

Le comité d’embellissement du paysage et les élus municipaux sont heureux de faire connaître les récipiendaires de cette septième édition du Concours « Saint-Paul en fleurs ». Au total, ce sont 13 prix en cartes-cadeaux qui ont été remis par Mme Mélanie Belleville de la Pépinière Saint-Paul, dont cinq pour les divers récipiendaires du concours et huit en prix de participation.

Catégorie Résidentiel urbain :

Premier prix : Francine Demers

Deuxième prix : Caroline Jetté

Catégorie Résidentiel rural :

Deuxième prix : Diane Boucher

Premier prix : Suzanne Demers

Catégorie Coup de fleurs :

Gaston Charrette Jr

Prix de participation :

Josée Bellemare (Rural)

Micheline St-Jean (Rural)

Jacques Boucher (Rural)

Éric Chabot (Rural)

Sylvain Jalette (Urbain)

Édouard Sarrazin (Urbain)

Johanne Demers (Urbain)

Céline Savard (Urbain)

Également, Mme Claire Audet a souligné la généreuse contribution de la Pépinière Saint-Paul au concours. Sans leur contribution, Mme Audet nous rappelle que ce concours ne pourrait être aussi fleurissant.

En terminant, le comité d’embellissement du paysage invite cordialement toute la population à fleurir leur maison et à participer à la huitième édition du concours qui se tiendra l’été prochain.