Plus de 5 000 $ pour la Société canadienne de la sclérose en plaques

La section Lanaudière de la Société canadienne de la sclérose en plaques a amassé 5 292 $ le 16 août lors de la première édition de la Soirée d’humour festive qui a eu lieu au Sim’s Irish Pub de Joliette.

Cinq humoristes, Katia Prévost, Alexandre Forest, Jonathan Moreau-Cormier et Julien Lacroix, se sont partagé la scène. C’est Charles-Olivier St-Cyr qui a assuré l’animation de la soirée. L’endroit était rempli à pleine capacité et une ambiance conviviale régnait à l’intérieur.

En échange de dons, les gens pouvaient se procurer des coupons de tirage pour courir la chance de gagner la ou les boîtes désirées. Les cinq gagnants de la soirée sont repartis avec plus de 2000 $ en prix.

L’événement a également pu compter sur le précieux appui de plus d’une trentaine de partenaires de la région, ce qui a permis à l’organisme d’offrir une soirée de qualité à ses invités, tout en amassant des fonds pour la cause.

Vu le grand succès de la première édition de la Soirée d’humour festive, une seconde édition sera certainement à prévoir pour l’organisme. Le député fédéral de Joliette, Gabriel Sainte-Marie était le président d’honneur de l’événement.

Dans un futur plus rapproché, la SCSP – Section Lanaudière organise un souper spectacle au Monte Carlo de Repentigny le 22 octobre prochain. Il s’agit d’une deuxième édition, avec l’humoriste et imitateur Stéphane Bélanger comme artiste invité. Il est possible de se procurer des billets dès aujourd’hui au 450-417-3562 au coût de 65 $.