Confirmation de la présence de l'agrile du frêne à Joliette

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a confirmé la présence de l'agrile du frêne dans la municipalité de Joliette au Québec.

Il s'agit d'une autre détection du ravageur en dehors de la zone actuellement réglementée, qui comprend les municipalités régionales de comté (MRC) du sud-ouest du Québec allant de Pontiac à Acton, ainsi que toute la région du sud de l'Ontario.

En vigueur immédiatement, il est interdit de déplacer tout produit du frêne, comme les billes, les branches et les copeaux, ainsi que toutes les essences de bois de chauffage provenant du lieu touché. Les propriétaires concernés sont avisés de ces restrictions. D'autres mesures d'application de la loi, comme l'élargissement de la zone réglementée, pourraient être mises en œuvre lorsque l'ACIA aura terminé ses travaux d'enquête avant la fin de 2016.

Bien que l'agrile du frêne ne pose aucun risque pour la santé humaine, il s'agit d'un insecte ravageur très destructeur qui s'attaque aux frênes. Il en a déjà tué des millions en Ontario, au Québec et aux États-Unis, et il présente une menace économique et environnementale importante pour les régions urbaines et boisées de l'Amérique du Nord. L'ACIA continue de collaborer avec les gouvernements fédéraux et provinciaux ainsi que les administrations municipales afin de ralentir la propagation de ce ravageur.

Les faits en bref

L'agrile du frêne est originaire de la Chine et de l'Asie orientale. Sa présence a été confirmée pour la première fois au Canada en 2002.

L'agrile du frêne est présent seulement dans certaines régions de l'Ontario et du Québec et est réglementé par l'ACIA pour la protection des forêts et des pépinières du Canada.

Le déplacement du bois de chauffage non traité est un mode de propagation commun pour les insectes envahissants et les maladies. Ne déplacez pas de bois de chauffage.

Pour obtenir davantage de renseignements sur l'agrile du frêne, consultez le site Web de l'ACIA.