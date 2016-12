C'est la rentrée au M103,5 FM

Le M103,5 FM, propriété du groupe Attraction Radio, a dévoilé vendredi dernier sa programmation d’automne dans le cadre d’une émission spéciale en direct du Musée d’Art de Joliette.

Elle propose un mélange d’éléments familiers et réconfortants de même que des nouveautés qui seront proposées aux auditeurs dès aujourd’hui.

Les débuts de journée se feront en compagnie de deux animateurs d’expérience du M103,5 FM. Nouvellement arrivé à la barre de l’émission matinale, Sylvain Morin propose l’émission Le Réveil Morin. Il sera suivi par Marie-Josée Demers qui proposera cette année encore l’émission Les P’tits Bonheurs.

Le dynamique Alex Trudel animera quant à lui Lanaudière sans détour de 15 h à 18 h en remplacement de Geneviève DeSousa, présentement en congé de maternité. La pétillante Julie Baril, de son côté sera à l’antenne la fin de semaine.

Toutes ces émissions pourront compter sur le journaliste Anthony Martineau qui s’affairera à informer les auditeurs sur les actualités régionales et sur plus d’une quinzaine de chroniqueurs et collaborateurs réguliers.

Les soirs de semaine, de 18 h à 20 h, réservent de belles surprises aux amateurs de succès intemporels. Ainsi, du lundi au mercredi Alain Dansereau proposera Pour le plaisir, une nouvelle émission qui met en valeur les plus grands succès des quarante dernières années.

Philippe Lacombe animera les jeudis et vendredis Classique pop, un rendez-vous qui présentera le meilleur de la pop. Après avoir fait ses preuves cet été, Le 5 À 8 New Country, animé par Jean-François Routhier, sera de retour le samedi et le nouveau 5 à 7 Lounge accompagnera vos dimanches. Le premier dimanche de chaque mois, à 15 h, il sera possible de profiter également des meilleurs moments du spectacle-événement Les Jeudis taxi M103,5, présenté au Café culturel de la Chasse-galerie, et vous fera découvrir près d’une cinquantaine d’artistes tout au long de l’année, de septembre à mai.

Avec la collaboration de Voyages ALM de Repentigny, le M103,5 FM offrira cet automne un voyage au Mexique en formule tout inclus dans le cadre d’une promotion mettant en vedette des artistes lanaudois. Les finalistes hebdomadaires mettront la main sur un chèque-cadeau du 103,50 $ offert par la Société de développement du Centre-Ville de Joliette.