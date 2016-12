Le conseiller politique de la vice-première ministre et ministre responsable de la région, M. Pierre-Luc Bellerose, était de passage à l'académie populaire ce vendredi.

Au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, il a remis une aide financière de 2,500$ à l'Association sclérose en plaques de Lanaudière (ASEPL).

Pour plus d'informations et contribuer à cette noble cause : www.asepl.org