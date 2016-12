Un accueil festif, à ne pas manquer, à Saint-Barthélemy

Pour une 5e édition, Saint-Barthélemy accueillera ses nouveaux résidents lors d’une fête qui aura pour thème : ‘’Voisin, voisine on se rencontre… à Saint-Barthélemy !’’ L'événement prendra place au parc de l'église, le 28 août 2016 à 10h30, avec une foule d'activités qui intéresseront les petits comme les grands.

La journée commencera avec la messe dominicale, pour ensuite laisser place à une réception en l’honneur des nouveaux et anciens résidents. Un pique-nique de saucisses italiennes, maïs, pop-corn, barbe à papa et délices glacés seront offerts gratuitement, sans oublier eau et jus !

Les activités suivront avec la course de boîtes à savon - et ses nombreux prix à gagner - des expositions et ateliers artisanaux, Éducazoo, les bulles à Bedo, ainsi que plusieurs jeux dont des jeux gonflables, une activité sumo, maquillage et plus encore !

La fête est organisée par le Bureau d'entraide de St-Barthélemy, la municipalité de Saint-Barthélemy, la Communauté chrétienne, le club Quad et la Coop Santé. Cette magnifique journée est possible grâce à la participation des bénévoles et le soutien de la Caisse Desjardins d’Autray, Olymel, Club Optimiste de Maskinongé, Auto Branconnier, Marché Croisetière, Résidences Funéraires F. Thériault Inc., Propane Michel Bernèche Inc., Jean Pierre Dufresne, Mc Donald, Agropur, BMR, EGS Location de Jeux Gonflables, André Renaud Inséminateur Select Sires, Transport R.D. Roy Inc., G.P. Payette, Paillé Automobile, Clinique Dentaire Berthierville, Hôpital Vétérinaire de Louiseville Inc., Location Jean-François Blanchet et Automécano.

Pour donner d'avantage d'éclat à cette journée, les visiteurs et participants de l'événement sont invités à porter du jaune - vêtement(s), accessoire(s), etc...

En cas de pluie l'événement se déroulera dans le centre communautaire !