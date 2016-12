Atelier horticole : la culture des bulbes à floraison printanière

Maison et jardins Antoine-Lacombe organise un atelier sur la culture des bulbes à floraison printanière animé par Patrick Forest, horticulteur chef. L’événement aura lieu le 17 septembre à 10h00 à Maison et jardins Antoine-Lacombe.

Épatez vos amis, mettez de la couleur dans vos parterres avec les bulbes à floraison printanière. Sous forme d’un atelier pratique, faites le tour des jardins, cultivez, apprenez tous les rudiments de base pour une culture réussie. Tulipes, jonquilles, jacinthes et tous les autres n’auront plus de secret pour vous.

L’événement aura lieu, beau temps, mauvais temps. L’atelier est dirigé par Patrick Forest, horticulteur en chef. Communicateur hors pair, il vous fait part de son expertise et vous apportera de précieux conseils.

L’atelier est offert gratuitement et la réservation est obligatoire. Pour plus de détails, abonnez-vous au bulletin électronique l’Info Culture ou consultez le site Web de Maison et jardins Antoine-Lacombe au www.antoinelacombe.com.