Le restaurant charlois Chez Henri a remis dernièrement un montant de 5 000 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. Depuis 2010, la famille Majeau, propriétaire du célèbre restaurant Chez Henri, a versé plus de 40 000 $ à la fondation dans le cadre de la vente de divers objets promotionnels au restaurant ainsi que par des dons corporatifs importants.



La fondation tient à remercier la famille Majeau et le restaurant Chez Henri pour sa générosité et sa grande fidélité.